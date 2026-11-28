Manchester United bleibt nach einer 0:4-Niederlage in der Premier League weiter im freien Fall. Muricio Pochettino und die Red Devils stellen dabei gleich mehrere Negtaivrekorde ein.

Manchester United bleibt nach einer 0:4-Niederlage in der Premier League weiter im freien Fall. Muricio Pochettino und die Red Devils stellen dabei gleich mehrere Negtaivrekorde ein.

Manchester United findet auch unter dem neuen Teammanager Mauricio Pochettino keinen Weg aus der Krise. Der englische Rekordmeister verlor am Samstag gegen den FC Brentford mit 0:4 und steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Pochettino hatte das Amt kürzlich von Michael Carrick übernommen, im dritten Pflichtspiel unter der Leitung des Argentiniers wartet United noch auf den ersten Sieg. In der Premier League hat Manchester nur acht Punkte aus zwölf Spielen geholt.

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Manchester begann bei Pochettinos Heimdebüt dominant, musste dann aber den Doppelschlag durch Callum Wilson einstecken und geriet aus dem Rhythmus. Die Wende gelang nicht mehr.