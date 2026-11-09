Die Suche nach einem Nachfolger für Michael Carrick bei Manchester United verläuft katastrophal. Die Top-Kandidaten Fabian Hürzeler, Unai Emery und Didier Deschamps lehnen das Angebot ab, während die Krise bei den Red Devils weiter eskaliert.

Die Personalie im Trainerzimmer von Manchester United hat sich zu einer offenen Krise entwickelt, die das Image des Traditionsklubs nachhaltig schädigt. Der aktuelle interimistische Trainer Michael Carrick steht unter extremem Druck, während die Verantwortlichkeiten im Verein zunehmend zerfallen. In einem Meeting am Montag beraten die Vorstandmitglieder über die künftige Ausrichtung und die Zukunft von Carrick, dessen Position als unsicher gilt. Parallel dazu entwickeln sich die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern zu einer Serie von öffentlichen Demütigungen für das Management in Old Trafford.

Drei Top-Kandidaten weisen United ab

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer ist gescheitert, da drei hochkarätige Bewerber die Position kategorisch ablehnen. Dieser Misserfolg zeigt, dass die aktuelle Situation bei Manchester United selbst etablierte und erfolgreiche Trainer abschreckt. Die Ablehnungen kommen aus unterschiedlichen Lagern und unterstreichen die Schwierigkeiten, Vertrauen in die aktuelle Führungsebene zurückzugewinnen. Jede Absage verschärft die Isolation von Michael Carrick und erhöht den Druck auf die Vereinsführung, eine schnelle Lösung zu finden.

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Didier Deschamps, der zweifache Weltmeister und seit diesem Sommer ohne Job nach seinem Abschied bei der französischen Nationalmannschaft, hat das Angebot unmissverständlich abgelehnt. Der London Evening Standard und der Daily Mirror berichten, dass Deschamps nach der Kontaktaufnahme sofort eine Absage erteilte. Als Begründung gab er an, seine Pause vom Klubgeschäft fortsetzen zu wollen. Der frühere Marseille-Trainer betreut seit 2012 keinen Verein mehr und verwies zudem auf das Durcheinander bei United. Dies deutet darauf hin, dass die organisatorischen Probleme im Verein eine Hürde für erfahrene Führungskräfte darstellen.

Auch Unai Emery, der 55-jährige Spanier, der lange als Top-Kandidat für Carricks Nachfolge gehandelt wurde, winkte ab. Emery steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Aston Villa über das Jahr 2029 hinaus. Seine aktuelle Bindung an den englischen Klub verhindert einen Wechsel, besonders da er Villa im vergangenen Jahr zum Sieg in der Europa League führte. Die Verfügbarkeit von Emery war stets fraglich, doch seine Entscheidung, bei Villa zu bleiben, schließt ihn definitiv von der Diskussion um die Nachfolge bei Manchester United aus. Damit bleibt eine weitere Lücke in der Liste der interessierten Trainer offen.

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Die dritte und vielleicht publikste Absage kommt von Fabian Hürzeler, dem 25-jährigen Trainer von Brighton & Hove Albion. Hürzeler führt die Seagulls auf Rang zwei der Premier League und macht klar, dass ein Wechsel nicht infrage kommt. Bereits im Oktober war sein Name gefallen, als Carrick am Abgrund stand. Ein Mitglied des United-Vorstands soll nicht aufhören können, über den Deutschen zu sprechen, was die Verzweiflung der Suche widerspiegelt. Hürzeler wiegelte die Gerüchte jedoch strikt ab und betonte seine volle Konzentration auf seine Aufgabe bei Brighton.

Hürzeler bestätigt Loyalität und Respekt

Fabian Hürzeler erklärte in einer Pressekonferenz Ende Oktober, dass er keine Zeit habe, über solche Gerüchte nachzudenken. Da die Seagulls alle drei Tage spielen, sei die sportliche Priorität absolut. Hürzeler betonte, dass er die besondere Atmosphäre an der Südküste schätzt und sich als privilegiert empfinde, Teil dieser Reise zu sein. Das Gefühl, noch nicht am Ziel zu sein, bleibt bestehen. In seinem Vertrag bei Brighton gibt es keine Ausstiegsklausel, was seine Bindung an den Klub rechtlich und persönlich unterstreicht. Ein Wechsel wäre somit nicht nur strategisch, sondern auch vertraglich ausgeschlossen.

Trotz der Spekulationen findet Hürzeler lobende Worte für den Mann, den er eventuell ersetzen sollte. Er erklärte, er habe viel Respekt für Michael Carrick und die Arbeit, die dieser in der letzten Saison bei Manchester United geleistet habe. Hürzeler beschreibt Carrick als großartigen Menschen und beeindruckende Persönlichkeit, dem er echte Wertschätzung entgegenbringt. Diese öffentliche Respektierung zeigt, dass die Ablehnung nicht auf persönlicher Abneigung basiert, sondern auf strategischen und sportlichen Gründen. Hürzeler bleibt seinem Kurs treu und ignoriert den Druck externer Beobachter.

Kritik an Carrick und offene Zukunft

Michael Carrick steht spätestens seit der 0:3-Niederlage gegen Bournemouth im vergangenen Monat massiv in der Kritik. Nach diesem Debakel verlor seine Mannschaft auch gegen Chelsea, schlug jedoch daraufhin zurück und besiegte AS Rom. Das letzte Spiel endete unentschieden gegen Aston Villa, wobei die Taktik und die Leistung weiter diskutiert wurden. Die Ergebnisse sind inkonsistent und liefern wenig Sicherheit für die Vereinsführung. Die Kritik an CarricksMethodik wird lauter, da die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen.

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Falls sich Manchester United von Michael Carrick trennt, fehlt bislang eine konkrete Lösung für die Zukunft. Die Suche nach einem Nachfolger entwickelt sich zum Desaster, da keine glaubwürdigen Alternativen mehr zur Verfügung stehen. Weitere Gespräche sind während der Länderspielpause geplant, doch die Optionen werden weniger, nicht mehr. Die Verantwortlichen stehen vor der schwierigen Aufgabe, den Klub wieder auf Kurs zu bringen, während das Vertrauen in die sportliche Leitung erschüttert ist. Die Krise an Old Trafford schreckt selbst Top-Trainer ab, was die tiefgreifende Natur des Problems unterstreicht.