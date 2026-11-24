Tommy Docherty stürzte 1974 als Trainer mit Manchester United in die 2. Liga ab. Nach dem jüngsten 0:4 in Liverpool geht die Angst um, dass Neu-Trainer Mauricio Pochettino zu „Pocherty“ werden könnte.

Dieser Ausdruck wurde am 24.11.2026 erstellt und ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Es waren beinahe rührende Szenen, die sich vor dem 41. und vorletzten Spiel der Saison 1973/74 abspielten: Einige Manchester-United-Fans liefen auf den Rasen von Old Trafford und huldigten Denis Law: Sie hängten ihrem Liebling rot-weiß-schwarze Schals um den Hals, obwohl der Schotte im vorangegangenen Sommer, nach elf Jahren bei United, zum Lokalrivalen ManCity gewechselt war.

Und dann kam, was kommen musste: Ausgerechnet Law schoss den einzigen Treffer der Partie, für City. Damit schickte er United endgültig in die 2. Liga. Die „Red Devils“-Fans, die nun das Spielfeld stürmten, waren weitaus zahlreicher als noch vor dem Anpfiff.

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Und sie wirkten nicht mehr so friedfertig. Schiedsrichter David Smith beendete das Spiel ein paar Minuten zu früh, während die United-Profis um Kapitän Willie Morgan halb niedergeschlagen, halb angsterfüllt in Richtung Kabine liefen. Traurige Erinnerungsbilder, die in den Köpfen älterer United-Fans gerade wieder aufflackern. Denn die laufende Spielzeit, so fürchten viele nach dem 0:4 in Liverpool, könnte genauso tragisch enden.

Bis zum vergangenen Sonntag hatte man in Old Trafford noch von einem „krassen Fehlstart“ in die Saison 2026/27 gesprochen. Ein Trainerdebüt und eine Klatsche später grassiert die nackte Existenzangst. Die Parallelen zum ManGAU von 1974 sind erschreckend. Da ist dieser nicht enden wollende, überlange Schatten einer abgetretenen Trainerikone: 1974 war es jener von Matt Busby, heute der von Alex Ferguson.

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Da ist dieses heillose Chaos in der Vorstandsetage. Die hochtoxische Stimmung im Umfeld. Eine Mannschaft ohne echte Führungsspieler, dafür mit zahlreichen überbezahlten Mitläufern. Und die allmählich durchsickernde Einsicht: Diesmal könnte es uns wirklich erwischen.

„Du weißt schon, dass das nicht einfach wird? “ Mit diesen Worten begrüßte der zum Klubdirektor aufgestiegene Busby im Dezember 1972 seinen Nach-Nachfolger Tommy Docherty auf dem Trainersessel. „Es ist so, als müsstest du einen Öltanker wenden – nur noch größer. “ Obendrein trat Docherty dieses hochdramatische Manöver bei schwerstem Seegang an.

Der Mann aus Glasgow, zuvor schottischer Nationaltrainer, übernahm ein Team am Tabellenende und beendete die Saison 1972/73 immerhin noch auf Platz 18 – knapp über dem Strich. Doch vollständig wenden konnte auch er den maroden United-Tanker nicht mehr. Spätestens mit Beginn der Saison 1973/74 war die große Mannschaft, die 1968 den Europacup der Landesmeister gewonnen hatte, zerfallen: Englands Jahrtausend-Fußballer Bobby Charlton war im Sommer zu Preston North End in die 2.

Liga gewechselt, Denis Law zu ManCity. Andere Europacup-Helden wie Tony Dunne, Pat Crerand and David Sadler hatten keine neuen Verträge mehr erhalten. Und George Best? Der damals 27-Jährige war zwar noch da, kam jedoch ständig zu spät zum Training.

Deshalb sollte er im Januar von Docherty hinauskomplimentiert werden. Der erfahrene United-Trainer, zuvor u.a. in Chelsea, bei Aston Villa und beim FC Porto tätig, hatte kurz nach seiner Ankunft eigene Personalideen umgesetzt: Den offensiven Mittelfeldspieler George Graham eiste Docherty vom FC Arsenal los, für die damals beachtliche Summe von 120.000 Pfund.

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Außerdem kamen Rechtsverteidiger Alex Forsyth von Partick Thistle für 100.000 Pfund und ein Mittelfeldmann namens Lou Macari von Celtic für 200.000 Pfund. Große Namen, stattliche Ablösen, wenig Output – erinnert irgendwie an die heutige Personalpolitik in Old Trafford. Die Saison 1973/74 wurde zur Voll-Katastrophe für United: Ganze zehn von 42 Ligaspielen konnte der Verein gewinnen. 18-mal blieben die „Red Devils“ ohne eigenen Treffer. Einzig Mit-Absteiger Norwich City traf noch seltener.

Tommy Docherty wirkte hilf- und ratlos angesichts der Negativdynamik im Klub, sein Team stieg als Vorletzter ab. Am Ende betrug der Rückstand auf das rettende Ufer fünf Punkte. Dabei hatten selbst ausgewiesene Fußballexperten bis ins Frühjahr hinein gedacht, Manchester United sei too big to fail. Doch im Rückblick zeigt diese Geschichte, dass der Klub den Abstieg brauchte, um wieder zu sich selbst zu finden.

Tommy Docherty durfte überraschend bleiben und setzte in der „Second Division“ auf ein stark verjüngtes Team um den aus Hull gekommenen Torjäger Stuart Pearson und auf frischen Offensiv-Fußball im 4-2-4. Damit lockte United sage und schreibe 47.000 Zuschauer pro Heimspiel ins Stadion. Bis zu 15.000 begleiteten die „Red Devils“ zu den Auswärtsmatches. Mit dieser geballten Kraft gelangte der bis heute beliebteste Klub Englands auf schnellstem Wege wieder dorthin, wo er hingehört – in die Spitzengruppe des nationalen Fußballs.

In der „First Division“ wurde United auf Anhieb Dritter, nicht zuletzt dank 13 Pearson-Treffern. Zudem erreichten die „Red Devils“ das FA-Cup-Finale gegen den FC Southampton . Es war die Geschichte einer schnellen Wiederauferstehung, die – Stand heute – niemand bei United so nochmal erleben will. Tommy Docherty blieb bis Sommer 1977 in Old Trafford, gewann in seinem letzten Spiel als United-Trainer den FA-Cup, durch einen 2:1-Finalsieg über den FC Liverpool .

Kurz darauf musste der Schotte Abschied nehmen, allerdings nicht aus sportlichen Gründen: Vielmehr war seine Affäre mit der Ehefrau eines Klub-Physiotherapeuten aufgeflogen. Docherty wurde daraufhin fristlos entlassen.