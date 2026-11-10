Manchester United nach 4:4 gegen Aston Villa: Defensivprobleme im Abstiegskampf

Nach dem 4:4 gegen Aston Villa steckt Manchester United tief im Abstiegskampf. Die 30 Gegentore sind die meisten in Europas Top-5-Ligen.

Manchester United hat ein gewaltiges Defensivproblem, und die Spieler wissen es selbst. Nach dem 4:4 gegen Aston Villa rutschte das Team von Trainer Michael Carrick in die Abstiegszone der Premier League. Angreifer Matheus Cunha und Bruno Fernandes suchten nach der Partie gemeinsam nach Trost, während Carrick und seine Profis nach Antworten suchen.

Die Zahlen unterstreichen die Krise der Red Devils. Kein Team in Europas Top-5-Ligen hat bislang mehr Gegentore kassiert als Manchester United. Der United-Keeper musste bereits 30 Mal hinter sich greifen. Für einen Klub dieser Größenordnung ist diese Bilanz nach Angaben aus dem Umfeld der Partie eine Katastrophe.

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30 Gegentore: Warum die Abwehr von Manchester United wankt

Das zentrale Problem von Manchester United sind die schnellen Gegentore nach Wiederanpfiff. Zu Beginn beider Halbzeiten kassierte das Team gegen Aston Villa jeweils rasch einen Treffer. Genau dieses Muster hob Trainer Michael Carrick als größten Kritikpunkt hervor.

Carrick beschrieb die Partie bei Sky Sports als Spiel, in dem seine Mannschaft über weite Strecken die bessere Elf war. Gleichzeitig machte er sich selbst das Leben schwer, indem das Team sich immer wieder Gegentore fing. Seine Analyse fiel deutlich aus: Immer wieder kassiere die Mannschaft zwei Tore in kurzer Folge, wie am vergangenen Abend und nun erneut in diesem Spiel.

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Stimmen von Cunha und Carrick nach dem Remis

Matheus Cunha äußerte sich nach der Partie hörbar frustriert. Der Brasilianer sagte bei Sky Sports, er sei sehr müde und enttäuscht. Seine Forderung fiel eindeutig aus: Manchester United müsse nach innen schauen und bei sich selbst ansetzen, bei den Spielern, dem Trainerstab und jedem Einzelnen.

Cunha betonte zudem, dass Manchester United ein riesiger Klub sei und sich eine solche Situation nicht normal anfühle. Im Ton seiner Worte schwang Resignation mit, was im Abstiegskampf ein schlechtes Zeichen ist. Zum Abschluss des Interviews zeigte er sich dennoch zuversichtlich, dass sich die Lage ändern werde, weil die Mannschaft gut genug dafür sei.

Carrick reagierte ebenfalls enttäuscht über den ausgebliebenen Sieg. Auf die Frage, ob sich das Team im Abstiegskampf befinde, antwortete er knapp mit dem Hinweis, dass man im November stehe. Er machte deutlich, dass er die Situation und die Ergebnisse nicht mag, betonte aber, dass man etwas dagegen tun könne.

Abstiegszone und Ausblick für die Red Devils

Manchester United steht nach dem Remis gegen Aston Villa in der Abstiegszone. Nur die bessere Tordifferenz gegenüber Sunderland verhindert den Absturz auf Platz 19. Crystal Palace liegt als Schlusslicht einen Punkt zurück, während Nottingham Forest und Coventry City auf den Rängen 16 und 17 bereits einen Zähler vorne liegen.

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Carrick machte klar, dass das Team mehr Siege benötigt. Die Mannschaft müsse weiter an den Abläufen arbeiten, Fehler abstellen und Spiele gewinnen. Ob sich die Defensive in den kommenden Partien stabilisiert, wird über den weiteren Verlauf der Saison in der Premier League entscheiden.