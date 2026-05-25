Manchester United plant zwei Wunschtransfers für die kommende Saison. Der brasilianische Mittelfeldspieler Ederson soll sich bereits klar für einen Wechsel nach Old Trafford entschieden haben.

Manchester United plant zwei Wunschtransfers für die kommende Saison. Der brasilianische Mittelfeldspieler Ederson soll sich bereits klar für einen Wechsel nach Old Trafford entschieden haben.

Zwischen United und Atalanta laufen fortgeschrittene Gespräche. Der frühere United-Profi Carrick will den Kader massiv verstärken und im Mittelfeld wird sich einiges verändern. Casemiro geht, aber auch Manuel Ugarte könnte den Verein verlassen. Dafür soll Ederson kommen.

Der Brasilianer überzeugte zuletzt bei Atalanta mit starken Leistungen und gehört inzwischen sogar zum Kreis der Nationalmannschaft. Der Serie-A-Klub fordert rund 45 Millionen Euro Ablöse.

Außerdem plant United den nächsten Transfer-Coup auf der linken Abwehrseite. Nach Informationen von Caught Offside soll Newcastle-Profi Lewis Hall ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der englische U21-Nationalspieler gilt als eines der größten Außenverteidiger-Talente des Landes. United reagiert damit offenbar auch auf die Belastung von Luke Shaw, der in der vergangenen Saison jedes Spiel von Anfang an absolvierte.

Aufgrund seiner Verletzungshistorie suchen die Red Devils dringend nach Entlastung. Hall spielte in der vergangenen Saison 24 Premier-League-Spiele für Newcastle und steht noch bis 2029 unter Vertrag





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