Manchester United: Pochettino Nachfolger Carrick wahrscheinlich am Dienstag

Manchester United entlässt Michael Carrick nach der 4:4-Niederlage. Mauricio Pochettino soll neuer Trainer werden, obwohl sein Vertrag bis 2030 läuft.

Die Nachrichtenlage um Manchester United deutet auf einen der spektakulärsten Trainerwechsel in der jüngeren Vereinsgeschichte hin. Michael Carrick befindet sich offenbar unmittelbar vor seinem Aus als Chefcoach der Red Devils. Als wahrscheinlicher Nachfolger steht bereits Mauricio Pochettino fest, der die geschäftliche Übertragung des Amtes antreten soll. Diese Entwicklung folgt auf eine sportlich enttäuschende Phase, die die Position von Carrick extrem unter Druck gesetzt hat.

Das spektakuläre 4:4-Unentschieden gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag gilt als entscheidender Kipppunkt in der aktuellen Krise. Statt sich mit einem dringend benötigten Sieg in die nationale Länderspielpause zu retten, ließ United erneut wichtige Punkte liegen. Für den ohnehin massiv unter Druck stehenden Coach könnte diese Partie das letzte Spiel auf der United-Bank gewesen sein. Die sportliche Bilanz ist verheerend: Nach zehn Premier-League-Spielen stehen gerade einmal acht Punkte auf dem Konto. Der englische Rekordmeister steckt damit auf einem direkten Abstiegsplatz fest und hat seinen schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hingelegt.

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Entscheidungstermin Dienstag in Monaco

Nach Informationen von talkSPORT wird damit gerechnet, dass Michael Carrick bereits am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden wird. Dieser enge zeitliche Rahmen unterstreicht die Dringlichkeit der Situation für das Management. Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox sollen bei einem Treffen mit Klub-Eigentümer Sir Jim Ratcliffe in Monaco einen Trainerwechsel empfehlen. Die Präsenz der Eigentümer und des sportlichen Leiters vor Ort in Monaco deutet auf eine bereits vorbereitete und schnelle Entscheidungsfindung hin, die keine unnötigen Verzögerungen zulässt.

Die sportliche Lage erfordert ein schniges Eingreifen, da die Position in der Tabelle kritisch ist. Eine sofortige Änderung der Führung kann potenziell die Stimmung im Verein kippen und den Weg für eine erfolgreiche Rückrunde ebnen. Die Entlassung Carricks wäre somit ein drastisches, aber laut Berichten vorbereitetes Mittel, um die Abstiegsgefahr abzuwenden. Die hohe Anzahl der Punkte, die in den ersten zehn Spielen verspielt wurden, erfordert eine fundamentale Neuausrichtung.

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Pochettino als Wunschkandidat trotz langer Bindung

Mauricio Pochettino wird als der Wunschkandidat für die Nachfolge gehandelt, obwohl er noch bis 2030 beim US-amerikanischen Fußballverband unter Vertrag steht. Diese lange Bindung könnte ein Hindernis darstellen, doch United scheint eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben. Der Vertrag von Pochettino soll eine Ausstiegsklausel enthalten, die bei umgerechnet rund neun Millionen Euro liegt. Damit wäre der 54-Jährige trotz seines langfristigen Vertrags für die Red Devils offenbar zu bekommen.

Dieser finanzielle Aufwand erscheint im Kontext der Größe des Klubs und der akuten Notlage als vertretbar. Die Verfügbarkeit von Pochettino, der bereits Tottenham Hotspur und den FC Chelsea trainiert hat, macht ihn zu einer attraktiven Option. Seine Erfahrung in der Premier League ist für United von enormem Wert, da er die Anforderungen des englischen Fußballs bestens kennt. Die Klubs, die er trainiert hat, zeigen sein Potenzial im Spitzenumfeld.

Alternativen schwinden und nächster Schritt

Die Auswahl an Alternativen scheint sich ohnehin zu verkleinern, was die Position von Pochettino stärkt. Der zuletzt ebenfalls als möglicher United-Trainer gehandelte Eddie Howe soll inzwischen kein ernsthaftes Thema mehr sein. Weitere realistische Kandidaten drängen sich nach aktuellem Stand nicht auf. Dies zwingt das Management von Manchester United dazu, sich auf den einzigen verbliebenen hochkarätigen Bewerber zu konzentrieren.

Der bevorstehende Schritt ist die offizielle Bestätigung und die Integration von Pochettino ins Team. Sobald die formalen Hürden mit dem US-amerikanischen Fußballverband und der Auszahlung der Klausel überwunden sind, wird der Argentinier die Führung übernehmen. Dies könnte in den nächsten Tagen geschehen, da die Entlassung Carricks bereits für den Dienstag geplant ist. Die Fans und die Öffentlichkeit warten gespannt auf die ersten Maßnahmen des neuen Trainers.

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Die nächsten Tage werden zeigen, wie reibungslos der Übergang verläuft und ob die neue Führung das Blatt wenden kann. Die Erwartungen sind hoch, da Manchester United historisch gesehen nicht an Abstiegsgefahr gewohnt ist. Der Start der neuen Ära unter Mauricio Pochettino wird als Chance gesehen, die Krise zu bewältigen und den Verein zurück in die oberen Ränge der Premier League zu führen.