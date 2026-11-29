Manchester United schloss das Trainingszentrum Carrington nach Protesten. Die Polizei klärt Vermummung. Trainer Mauricio Pochettino gibt Fans frei.

Mitglieder der Fangemeinschaft des FC Manchester United haben am vergangenen Sonntag die Sicherheitsvorkehrungen am Trainingsgelände in Carrington intensiviert. Rund 15 Anhänger versammelten sich vor dem Eingang, woraufhin die Klubmitarbeiter die Tore schlossen, um den Zutritt zu unterbinden. Vier Streifenwagen und ein Polizei transporter wurden alarmiert, um die Lage zu kontrollieren.

Polizeikontrolle und Sicherheitsmaßnahmen

Auch bewaffnete Sicherheitskräfte des Klubs waren vor Ort, als ein Polizeibeamter die anwesenden Fans zur Rede stellte. Die Beamten erkundigten sich unter anderem nach den Gründen für die vermummten Gesichter einiger Demonstranten. Die Polizei bezeichnete den Vorfall gegenüber dem britischen "Daily Express" später als weitgehend friedlich, doch die Präsenz der Behörden unterstrich die angespannte Stimmung zwischen dem Verein und seinen Unterstützern.

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Freigabe durch Trainer Pochettino

Während die Fans vor den Toren des Geländes warteten, wussten sie offenbar nicht, dass FC-Manager Mauricio Pochettino seinen Spielern für den Sonntag eine Freistunde genehmigt hatte. Dies markierte den ersten freien Tag der Profis unter der Anleitung des neuen Cheftrainers. Die Anwesenheit der Demonstranten erfolgte somit unabhängig von den offiziellen Trainingsplänen oder den Bewegungen der Kaderspieler an diesem Tag.

Reaktion auf Pleite gegen Brentford

Die Proteste waren eine direkte Folge der katastrophalen Leistung der Mannschaft am Vortag, dem Samstag. Beim Spiel im Old Trafford kam es zu einer bitteren 0:4-Niederlage gegen den FC Brentford. Zahlreiche Fans verließen das Stadion bereits vor dem finalen Pfiff. In den verbliebenen Rängen wurden Sprechchöre für den kurz zuvor entlassenen Trainer Michael Carrick angestimmt, der seit einem Jahrzehnt nicht mehr als Chef verantwortlich war.

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Kritik an der Mannschaft und Führung

Auf den Tribünen richtete sich der Zorn der Anhängerschaft nicht nur gegen die Trainerfigur Carrick, sondern auch gegen die aktuelle Aufstellung. Schüsse von den Rängen wie "Ihr seid es nicht würdig, dieses Trikot zu tragen" zeigten die tiefe Enttäuschung. Zudem waren die Proteste gegen die Klub-Bosse und deren Pläne für einen Stadion-Neubau gerichtet. Ein Banner an Neu-Trainer Pochettino gerichtet forderte: "Willkommen Poch - behalte unser Zuhause, nicht unsere Besitzer".

Historische Niederlage und nächste Pflichtspiele

Die Pleite gegen Brentford markierte einen historischen Tiefpunkt, da Manchester United am Samstag erstmals seit 1963 zwei Liga-Niederlagen mit einem Unterschied von mindestens vier Toren in Folge hinnehmen musste. Pochettino räumte nach seinem verpatzten Heimdebüt ein, dass die Aufgabe schwieriger sei als erwartet. "Mit solchen Ergebnissen haben wir nicht gerechnet. Aber das ist die Realität, und wir müssen sie akzeptieren", erklärte der Trainer. Bereits am kommenden Mittwoch steht ein Auswärtsspiel bei Newcastle United an.