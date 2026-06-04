Manchester United signs Brazilian midfielder Éderson from Atalanta

Manchester United has reached an agreement with Atalanta Bergamo for the transfer of midfielder Éderson, with a potential transfer fee of up to 45 million euros. The Brazilian player will sign a contract until 2030 and will be joined by Casemiro. The five-time Champions League winner will leave the club after four years and is reportedly close to a free transfer to Inter Miami. Éderson is known for his strong tackling and ball distribution skills, and he has been almost always fit and available for the team. In four years at Atalanta, he missed only ten games due to injuries.

Der nächste Brasilianer, bitte! Manchester United scheint den ersten Sommer-Transfer klargemacht zu haben. Wie das Online-Portal "The Athletic" berichtet, ist sich der englische Rekordmeister mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel von Mittelfeldspieler Éderson (26) einig.

Demnach zahlt ManUnited eine Sockelablöse von 40,5 Millionen Euro. Durch mögliche Boni könne die Summe noch auf 45 Mio. Euro ansteigen. Bei den "Red Devils" soll Éderson, dessen Arbeitspapier in Bergamo noch bis 2027 lief, einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und Landsmann Casemiro (34) beerben.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger verlässt den Verein nach vier Jahren und soll vor einem ablösefreien Wechsel zu US-Klub Inter Miami stehen. Éderson gilt als starker Zweikämpfer, der den Ball zudem durch das Mittelfeld tragen kann.

Zudem ist er nahezu immer fit und einsatzbereit. In vier Jahren bei Atalanta verpasste er lediglich zehn Spiele aus Verletzungsgründen. In Manchester soll er unter Trainer Michael Carrick (44) eine zentrale Rolle einnehmen. Der Ex-Profi übernahm den Verein im Januar als Interimstrainer nach dem Rauswurf von Ruben Amorim (41) und führte ManUnited auf Tabellenplatz drei und zur damit verbundenen Qualifikation für die Champions League.

Atalanta macht hingegen mit dem Verkauf einen satzen Gewinn. 2022 holten die Bergamasken Éderson für 22,9 Millionen Euro von Salernitana. Beim Lombardei-Klub reifte er zum Top-Spieler, war 2024 auch Teil der Mannschaft, die sich im Europa-League-Finale mit 3:0 deutlich gegen den FC Bayern München durchsetzte. Auf seine Premieren-Saison in England kann sich Éderson in aller Seelenruhe vorbereiten. Er wurde von Nationaltrainer Carlo Ancelotti (66) überraschenderweise nicht in den brasilianischen Kader für die anstehende Copa América berücksichtigt.

Stattdessen durfte er sich über einen Platz in der Copa do Brasil freuen





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