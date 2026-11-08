Nach historischem 0:2-Rückstand nach 3:42 Minuten erreicht Manchester United gegen Aston Villa noch ein 4:4. Tore von Goretzka, Zirkzee und Dorgu sichern das Remis.

Das Old Trafford war am vergangenen Abend Schauplatz eines dramatischen Fußball-Spektakels zwischen Manchester United und Aston Villa. Die Gastgeber erlebten einen der schlimmsten Starts ihrer Premier-League-Geschichte, als sie bereits nach nur drei Minuten und 42 Sekunden mit 0:2 hinten lagen. Dieser negative Rekord markierte den tiefsten Punkt für das Team unter Trainer Michael Carrick, doch die Partie endete am Ende mit einem unvergesslichen 4:4-Unentschieden.

Historischer Negativ-Rekord am Spielbeginn

Der Anfang des Matches war für Manchester United katastrophal. In der zweiten Minute erzielte Alysson die Führung für Aston Villa und legte damit den Grundstein für einen Schockmoment. Nur wenig später traf der frühere Bayern-Stürmer Nicolas Jackson erneut, um den Abstand auf 2:0 zu erhöhen. Diese Führung von Aston Villa hielt genau drei Minuten und 42 Sekunden an, bis Bruno Fernandes den Ball im Netz der roten Teufel fand. Dieser Zeitpunkt ist statistisch einzigartig und stellt einen neuen Negativrekord in der Historie von Manchester United dar.

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Michael Carrick unter Druck und erste Hoffnung

Die frühe Doppelpackung von Aston Villa sorgte für massiven Druck auf Cheftrainer Michael Carrick, der ohnehin schon in einer kritischen Phase seiner Amtszeit steht. Die "Red Devils" blieben jedoch nicht ruhig sitzen und begannen, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bringen. In der 16. Minute konnte Bruno Fernandes den Anschlusstreffer per Foulelfmeter erzielen und den 1:2-Rückstand korrigieren. Diese Reaktion zeigte, dass das Team trotz des katastrophalen Beginns nicht aufgeben wollte und nach dem Anschluss suchte.

Ihre Antwort und Youri Tielemans Ausgleich

Kurz vor der Pause konnte Youri Tielemans die Spannung im Stadion weiter erhöhen. Der Mittelfeldspieler sorgte für den Ausgleich zum 2:2 in der 44. Minute und gab Manchester United die nötige Moralkraft für die Halbzeitpause. Der Ausgleich bedeutete nicht nur eine psychologische Wende für die Heimmannschaft, sondern auch eine klare Botschaft an die gegnerische Mannschaft, dass der Sieg für Aston Villa noch längst nicht in trockenen Tüchern war.

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Der Wahnsinn geht weiter nach der Halbzeit

Das zweite Halbjahr begann mit einem weiteren Schock für Manchester United. In der 48. Minute brachte John McGinn Aston Villa per Elfmeter erneut in Führung. Doch die Antwort der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später, in der 53. Minute, erzielte Leon Goretzka das 4:2. Der deutsche Nationalspieler und Ex-Bayern-Star reagierte bei einem Freistoß am schnellsten im Strafraum und stocherte den Ball über die Linie.

Goretzka und Zirkzee drehen das Spiel

Der Treffer von Leon Goretzka war aus persönlicher Sicht besonders bedeutend. In seinem achten Pflichtspiel für Aston Villa erzielte er zum ersten Mal ein Tor im Trikot der Engländer, was jedoch hier irreführend ist, da er für Manchester United spielte. Die Aussage des Originaltextes muss hier korrigiert werden: Goretzka spielt für Manchester United. Der Treffer war ein wichtiger Moment, der die Vorentscheidung jedoch nicht herbeiführte, da Aston Villa weiterhin Gefahr lief. Doch Manchester United warf in der Schlussphase alles nach vorne und belohnte diese Hingabe.

Joshua Zirkzee und Patrick Dorgu retten den Punkt

In der Nachspielzeit brachte der Ex-Münchner Joshua Zirkzee die "Red Devils" mit dem 3:4 noch einmal ins Spiel. Das Old Trafford stand Kopf, als die Spannung auf ihren absoluten Höhepunkt zuschoss. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Patrick Dorgu schließlich zum 4:4. Dieser späte Treffer sicherte Manchester United einen wertvollen Punkt im Kampf um die Tabellenplätze und sorgte für einen der denkwürdigsten Abende in der jüngeren Geschichte des Stadions.