Sporting Lissabon besiegt Manchester United. Bruno Fernandes trifft doppelt, während Senne Lammens durch Fehler zum Spielverderber wird.

Manchester United hat die erste Partie im Halbfinale der Europa League bei Sporting Lissabon mit zwei Toren Differenz verloren. Die englische Mannschaft ließ die Führung aus der ersten Halbzeit in der zweiten Spielhälfte erneut verspielen. Bruno Fernandes erzielte für die Portugiesen beide Treffer, wobei das zweite Tor durch ein kuriose Situation vor dem Tor von Senne Lammens zustande kam.

Das zweite Tor durch Platzfehler

Bruno Fernandes, der dreissigjährige Kapitän der Engländer, sorgte in der fünfzigsten Minute für den Ausgleich und anschliessend die Fehleinschätzung, die Sporting verteidigte. Er schoss von knapp zwanzig Metern Entfernung aufs Tor. Der Schuss war harmlos und unplatziert. Der Ball kam langsam auf den portugiesischen Schlussmann Kaique Pereira zu. Kurz vor dem Erreichen des Tors sprang der Ball aufgrund eines Platzfehlers unorthodox hoch. Pereira konnte den Einschlag nicht mehr verhindern.

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Die Kuriositäten in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit gab es bereits mehrere umstrittene Szenen vor den Toren. Lisandro Martinez verursachte in der neunundzwanzigsten Minute gegen Geny Catamo einen Elfmeter. Luis Suarez verwandelte den schlecht gesetzten Schuss nicht, da Manchester United Schlussmann Senne Lammens die Kugel mühelos parierte. Zwei Minuten später war Sporting wieder gefährlich vor dem Manchester-Tor.

Senne Lammens verursacht zweiten Elfmeter

Der belgische Torwart Senne Lammens kam zu ungestüm aus dem Tor und verursachte direkt den nächsten Strafstoß. Luis Suarez verwandelte den zweiten Elfmeter für Sporting sicher. Dies sorgte für die Führung der Gastmannschaft. Senne Lammens hatte in dieser Phase der Partie bereits zwei Elfmeter zur Folge.

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Sporting Lissabon sichert sich den Vorsprung

Die Nordengländer durften zum Auftakt der zweiten Halbzeit vom Punkt antreten. Bruno Fernandes blieb eiskalt und glich in der achtundvierzigsten Minute aus. Dies gab den Engländern kurzzeitig Hoffnung auf den Sieg. Zwei Minuten später folgte dann die krumme Rasen-Panne, die das Spiel endgültig entschied.

Das dritte kuriose Tor durch Lammens

Auch das zweite Tor von Sporting Lissabon war von bizarren Umständen geprägt. Senne Lammens spielte dabei eine entscheidende Rolle. Zehn Minuten vor Ende der Partie kam eine ungefährliche, hohe Flanke in den Strafraum von Manchester United. Senne Lammens sprang hoch und versuchte, den Ball zu fangen.

Senne Lammens lässt Ball fallen

Der belgische Torwart bekam den Ball aber nicht zu greifen. Er liess ihn im Fünfmeterraum fallen. Luis Suarez beförderte die Kugel daraufhin artistisch ins Netz. Dies war erneut eines der Kategorie bizarren Tore. Die Partie endete mit einem deutlichen Sieg für Sporting Lissabon.