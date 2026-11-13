Manchester United verpflichtet Mauricio Pochettino als neuen Trainer

Manchester United bestätigt die Verpflichtung von Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer. Der Argentinier wechselt von der US-Nationalmannschaft und löst einen tiefen finanziellen Schnitt ein.

Manchester United hat offiziell bekannt gegeben, dass der Argentinier Mauricio Pochettino die Position des Cheftrainers übernimmt. Die Vereinbarung wurde am Freitag über die Plattform X verpublicht. Der 54-jährige Coach verlässt damit sein aktuelles Amt als Nationaltrainer der USA, um in die Premier League zurückzukehren.

Wechsel vom US-Verband nach England

Der Wechsel von Mauricio Pochettino war bereits im Vorfeld intensiv vorbereitet worden. Manchester United hatte mit den Beratern des neuen Trainers bereits am Dienstag über die Konditionen verhandelt. Am Mittwoch trafen sich die Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox in Monaco. Dort berieten sie mit dem Klub-Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe über die entscheidenden Schritte im Trainergeschäft.

Also read Manchester United: Michael Carrick muss gehen, Mauricio Pochettino soll kommen

Die Einigung mit Mauricio Pochettino bedeutet für den englischen Klub einen signifikanten finanziellen Aufwand. Im August hatte der Argentinier seinen Vertrag beim US-Verband bis zum Jahr 2030 verlängert. Um ihn vorzeitig aus diesem bestehenden Vertrag zu lösen, wird laut britischen Medien eine Ablösesumme von rund 9 Millionen Euro fällig. Diese Summe muss von Manchester United aufgebracht werden, um den Wechsel rechtssicher abzuschließen.

Pochettinos vergangene Stationen in Europa

In England ist der neue United-Coach Mauricio Pochettino längst eine bekannte Größe. Zwischen 2013 und 2019 trainierte er zunächst den FC Southampton und wechselte anschließend zu Tottenham Hotspur. Seine Zeit bei den Spurs gilt als einer seiner größten Erfolge. Mit Tottenham erreichte er im Jahr 2019 sensationell das Champions-League-Finale.

Advertisement

Dieses Finale ging jedoch mit 0:2 gegen den FC Liverpool verloren. Nach diesem europäischen Debakel übernahm Mauricio Pochettino Paris Saint-Germain. In Frankreich gewann er im Jahr 2022 die Meisterschaft. Anschließend kehrte er im Jahr 2023 beim FC Chelsea in die Premier League zurück. Nach nur einer Saison war diese Episode in London jedoch wieder beendet.

Rolle bei der US-Nationalmannschaft

Seit September 2024 war Mauricio Pochettino als Nationaltrainer der USA tätig. Unter seiner Führung führte er die US-Nationalmannschaft bei der Heim-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer bis ins Achtelfinale. Diese internationale Erfahrung bringt er nun in das Projekt von Manchester United ein. Die Verantwortung, die US-Fußballnationalmannschaft auf hohem Niveau zu begleiten, hat er nun niedergelegt, um sich voll auf den englischen Klub zu konzentrieren.

Auswirkungen auf die Vereinsstruktur

Die Verpflichtung von Mauricio Pochettino markiert einen wichtigen Schritt für die sportliche Zukunft von Manchester United. Omar Berrada und Jason Wilcox haben durch ihre Verhandlungen in Monaco die Weichen für diese neue Ära gestellt. Die Anwesenheit von Sir Jim Ratcliffe bei diesen entscheidenden Gesprächen unterstreicht die hohe Priorität, die der Klub mit dieser Personalie verbindet.

Für die Fans und den Klub bedeutet dies einen direkten Zugriff auf einen Trainer mit nachgewiesener Erfolgsgeschichte. Die hohe Ablösesumme von 9 Millionen Euro ist eine direkte Konsequenz des noch laufenden Vertrages in den USA. Dieser Umstand zeigt, wie dringend Manchester United daran gelegen ist, Mauricio Pochettino so schnell wie möglich an Bord zu holen. Die finanzielle Hürde ist genommen, die Zusammenarbeit kann beginnen.

Advertisement

Die Entscheidung fällt auf einen Zeitpunkt, an dem der Klub nach der vorjährigen Saison neu aufstellen muss. Die Erfahrung von Mauricio Pochettino auf höchstem europäischem Niveau, insbesondere das Erreichen des Champions-League-Finals mit Tottenham, bietet eine solide Grundlage. Seine Amtszeit in Frankreich und England beweist seine Fähigkeit, Teams zu formen und in Ligen zu integrieren, auch wenn der letzte Halt in London nicht dauerhaft war.

Die Zukunft von Manchester United hängt nun maßgeblich davon ab, wie Mauricio Pochettino seine Taktik im neuen Umfeld umsetzt. Die Kommunikation über X hat die offizielle Bestätigung geliefert. Alle Parteien, von den Beratern über die Geschäftsführung bis zum Mitbesitzer Ratcliffe, haben die notwendigen Schritte eingeleitet. Der Fokus richtet sich nun auf die erste Saison unter der neuen Führung von Mauricio Pochettino.