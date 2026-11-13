Manchester United verpflichtet Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer

Manchester United bestätigt Mauricio Pochettino als Nachfolger von Michael Carrick. Der Argentinier übernimmt die Mannschaft, die am 18. Platz der Liga steht, und wird seine neue Rolle emotional begründen.

Mauricio Pochettino wird die Nachfolge von Michael Carrick bei Manchester United antreten. Der argentinische Trainer hat den Wechsel zur Premier-League-Mannschaft offiziell bestätigt. Seine neuen Pflichten nimmt er nach der aktuellen Länderspielpause wahr. Der Verein äußerte sich nicht zur genauen Vertragslaufzeit. Medien berichten jedoch von einem Arbeitspapier bis zum Sommer 2029.

Pochettino folgt Michael Carrick nach

Die Verpflichtung von Mauricio Pochettino bezieht sich direkt auf die Entlassung von Michael Carrick am Donnerstag. Dieser Schritt war notwendig, da Manchester United in der Liga auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht ist. Das Team konnte in den vergangenen zehn Ligaspielen nur einen Sieg verbuchen. Dieser schwache Leistungsverlauf führte zur Trennung vom bisherigen Interimstrainer. Der Verein sucht nun nach einer stabilen Lösung für die Zukunft.

Also read Mauricio Pochettino neuer Trainer von Manchester United

Emotionale Begründung des Wechsels

Die Entscheidung für Manchester United fiel für Mauricio Pochettino emotional schwer. Er erklärte während einer Pressekonferenz des US-Verbandes, dass es eine der schwierigsten Entscheidungen seiner Karriere sei. Unter Tränen betonte er, dass er als Profi den nächsten Schritt gehen müsse. Er möchte seine Träume wahr werden lassen. Eine Chance bei Manchester United sei kaum auszuschlagen. Solche Gelegenheiten sind im Traineralltag selten.

Advertisement

Konkrete Ablösesumme und nächste Spiele

Mauricio Pochettino betreut die USA seit September 2024. Der US-Verband erwartet ihn am Samstag und kommenden Mittwoch in Spielen gegen Haiti. Die Ablösesumme für seinen Wechsel zu Manchester United wird auf rund 8,6 Millionen Euro geschätzt. Dieser Betrag ergibt sich aus einer Ausstiegsklausel in seinem aktuellen Vertrag. Die finanzielle Abwicklung läuft über den US-Verband. Manchester United erhält so den erfahrenen Trainer direkt.

Debüt im Premier League Auswärtsspiel

Sein Debüt bei Manchester United wird am 22. November stattfinden. Das erste Spiel als Cheftrainer ist ein Auswärtmatch in der Premier League. Der genaue Gegner wird in den vorliegenden Informationen nicht explizit genannt. Der Fokus liegt jedoch auf der unmittelbaren Reaktion auf die schwache Form des Teams. Mauricio Pochettino muss schnell Ergebnisse erzielen. Die Anforderungen an den neuen Trainer sind hoch.