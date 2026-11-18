Manchester United holt US-Nationalspieler Weston McKennie von Juventus Turin. Trainer Mauricio Pochettino fordert den Mittelfeldspieler für sein Team in der Premier League an.

Die englische Premier League erlebt einen massiven Wechsel im Personalbereich, als sich Manchester United gezielt nach neuen Verstärkungen für das Mittelfeld umsieht. Der US-amerikanische Nationalspieler Weston McKennie steht im Fokus der Scouting-Abteilung von Manchester United. Wie die italienische Sportzeitung "La Gazzetta dello Sport" berichtet, möchte der neue Trainer Mauricio Pochettino seinen ehemaligen Schützling in die Nordwesten Englands lotsen. Dieser Schritt würde McKennie nach sechs Jahren in Italien direkt zurück in die höchste englische Spielklasse führen und eine wichtige Säule im Kader der Red Devils bilden.

Pochettino fordert McKennie für Manchester United an

Mauricio Pochettino kennt die Qualitäten von Weston McKennie aus eigener Erfahrung sehr gut. Der argentinische Trainer betreute den Mittelfeldspieler bereits in seiner Zeit als Trainer der US-Nationalmannschaft. Pochettino hält große Stücke auf den 28-jährigen Akteur und sieht in ihm die ideale Ergänzung für die Offensive und das zentrale Mittelfeld. Diese persönliche Verbindung ist ein entscheidender Faktor, da Pochettino die Arbeitsweise und die mentale Stärke seines neuen Zielspielers aus erster Hand kennt. Der Transfer könnte die nächste große Maßnahme im Rahmen des Kaderaufbaus sein, den Pochettino vorantreibt.

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Nachfolger von Michael Carrick sucht Stabilisierung

Mauricio Pochettino folgte bei Manchester United als Nachfolger auf Michael Carrick, der den Verein verlassen musste. Carrick hatte die Mannschaft zu jenem Zeitpunkt auf dem 18. Platz der Premier League-Tabelle geführt. Trotz dieser schwierigen sportlichen Situation zeigte das Team unter seiner kurzfristigen Leitung starke Leistungen. So holten die Red Devils ein spektakuläres 4:4 gegen Aston Villa und gewannen in der Champions League nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit 3:2 gegen die AS Rom. Pochettino muss nun diese positive Entwicklung bestätigen und den Verein nachhaltig stabilisieren.

Mckennies Rolle bei Juventus und Vertragslaufzeit

Weston McKennie gehört fest zum Stammpersonal bei Juventus Turin. In der aktuellen Saison stand der US-Amerikaner in elf Pflichtspielen auf dem Platz und kam jedes Mal von der ersten Minute an zum Einsatz. Diese Konstanz unterstreicht seine Wichtigkeit für den italienischen Serienmeister. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis zum Jahr 2030, was Juventus zunächst als Sicherheit gibt. McKennie wechselte bereits im Jahr 2020 vom deutschen Bundesligisten Schalke 04 nach Italien. Zuerst kam er auf Leihbasis zu den Turinern, bevor Juventus ihn ein Jahr später für rund 21 Millionen Euro fest verpflichtete.

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Transferwert und möglicher Preis für den Amerikaner

Der aktuelle Marktwert von Weston McKennie wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Dieser Wert spiegelt die Leistung des Spielers in den letzten Jahren wider und bildet die Grundlage für mögliche Verhandlungen mit Manchester United. Ein Wechsel zu Pochettino nach Manchester wäre nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ein relevanter Schritt für den Spieler. Juventus könnte durch den Verkauf einerseits die Lohnsumme entlasten, andererseits einen signifikanten finanziellen Zufluss generieren. Die Verhandlungen könnten komplex werden, da der Vertrag noch lange läuft und Juventus nicht ohne Weiteres einen Stammspieler verlieren will.

Weitere Interessen an Juventus-Youngstern wie Alajbegovic

Nicht nur bei McKennie droht Juventus ein Angebot aus der Premier League. Auch der 19-jährige Offensivspieler Kerim Alajbegovic steht weiterhin auf dem Radar des FC Chelsea. Die Londoner zeigten bereits im Sommer Interesse an dem talentierten Angreifer. Juventus konnte sich damals durchsetzen und Alajbegovic von Bayer Leverkusen für 30 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen verpflichten. In Turin kommt der gebürtige Kölner regelmäßig zum Einsatz. In 14 Partien sammelte er bislang 666 Spielminuten, erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Ausblick auf die Zukunft der Transfermärkte

Die aktuellen Gerüchte um Weston McKennie und Kerim Alajbegovic zeigen, wie stark italienische Topvereine im Visier der Premier League stehen. Manchester United nutzt die Chance, talentierte und erfahrene Spieler zu einem fairen Marktwert zu verpflichten. Für Juventus bedeutet dies, dass sie ihre jungen Talente sorgfältig abwägen müssen, um langfristige Ziele nicht zu gefährden. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Mauricio Pochettino seine gewünschten Verstärkungen tatsächlich nach Manchester holen kann. Solche Transfers können die Machtverhältnisse in der Liga nachhaltig beeinflussen und den sportlichen Erfolg der beteiligten Vereine definieren.