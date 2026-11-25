Statt rund 100 kommen nur noch 35 Kunden täglich. Warum der Stand kaum gesehen wird.

Historischer Markt rund ums Rathaus: Ein Zaun versperrt wochenlang den Blick auf die „Crumble Bar“ – die Betreiberin klagt über enorme Umsatzeinbußen. Anisha Degens ist sauer.

In ihrer „Crumble Bar“ in einem der Pavillons auf dem Rathausmarkt verkauft sie süße Desserts. Doch seit der Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde, verdeckt eine Absperrung ihren kleinen Stand.

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„Wir sind quasi unsichtbar! “, sagt die 52-Jährige.rund um das Rathaus läuft, werde ihr kleiner Stand von einem blickdichten Zaun verdeckt. „Wir verschwinden! “, klagt die 52-Jährige.

Mit Auf- und Abbau sei ihr Stand rund sieben Wochen lang quasi unsichtbar.

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„Derzeit kommen nur rund 20 Kunden pro Tag zu uns. Wir haben wirklich hohe Umsatzeinbußen“, sagt Anisha Degens im Gespräch mit der MOPO.

„Wir machen gerade manchmal unter 100 Euro Umsatz am Tag. Das ist krank.

“Schon im vergangenen Jahr sei ihr Stand während des Weihnachtsmarktes verdeckt gewesen. Der Zaun, der die Weihnachtsmarkt-Stände vom übrigen Platz abtrennt, ist mit großen, blickdichten Jute-Bahnen verkleidet. Davor wurden Tannenbäume aufgestellt.

„Die Verkaufsstände werden rückwärtig durch einen Zaun eingefasst. Dieser schirmt die Rückseiten der Stände ab, die teilweise auch als Lagerflächen genutzt werden“, erklärt Elsa Scholz, Sprecherin des Bezirksamts Hamburg-Mitte, auf MOPO-Nachfrage.

„Die Rathausmarktpavillons bleiben vom Reesendamm und von der Straße Rathausmarkt aus weiterhin uneingeschränkt zugänglich. “ Die „Crumble Bar“ liege zudem unmittelbar neben einem Ein- und Ausgang des Weihnachtsmarktes. Die Gestaltung des Weihnachtsmarktes liege in der Verantwortung des Veranstalters.

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„Wünsche zur Gestaltung des Zauns können daher auch direkt an ihn herangetragen werden“, so Scholz. Doch die Sprecherin hat auch gute Nachrichten: Ab dem kommenden Jahr soll der Weihnachtsmarkt mehr Abstand zu den Pavillons halten. Das Bezirksamt sei im Gespräch mit dem Vermieter der Pavillons, der Sprinkenhof GmbH, „um weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen“. Nur hilft das Anisha Degens in diesem Jahr nicht.

Nun will sie mit besonderen Aktionen für mehr Aufmerksamkeit sorgen: „Wir engagieren einen Weihnachtsmann, mit dem Kinder bei uns Fotos machen können“, so Degens. Er kommt am 26. November, am 3. und 17. Dezember von 16 bis 18 Uhr.

„Vielleicht finden dadurch mehr Gäste zu uns. “Aufsteller, mit denen sie dafür werben könnte, seien allerdings rund um die Rathauspavillons verboten. „Kundenstopper sind nach dem Hamburgischen Wegegesetz auf öffentlichen Flächen grundsätzlich nicht erlaubnisfähig“, sagt Elsa Scholz dazu. „Auf den angemieteten Flächen können die Geschäfte selbstverständlich Aufsteller platzieren.

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