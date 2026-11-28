Nicht jede Mandarine ist süß. Mit einem Trick aus Japan lässt sich das in zehn Minuten ändern.

BUNTE.de bei Google bevorzugen Der Winter steht vor der Tür. Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen, und in den Supermärkten stapeln sich die Kartons mit Weihnachtsgebäck. Zwischen Marzipan,Nur schmecken die eben nicht immer gleich.

Manchmal beißt du hinein und verziehst sofort das Gesicht, weil die Frucht viel zu sauer ist. Dagegen gibt es einen Trick, der aus Japan stammt und kaum Aufwand macht. Fülle die erste Schüssel mit etwa 40 Grad warmem Wasser und die zweite mit kaltem Wasser. Leg die Mandarine dann für rund zehn Minuten ins warme Wasser.

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Der Grund liegt in unserer Geschmackswahrnehmung. Säure nehmen wir bei wärmeren Temperaturen weniger stark wahr als bei kalten. Deshalb wirkt eine angewärmte Mandarine milder und süßer, obwohl sich an ihrem Fruchtzuckergehalt nichts geändert hat. Denselben Effekt kennst du vielleicht von Getränken, denn auch lauwarme Limonade schmeckt deutlich süßer als eisgekühlte.