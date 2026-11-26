Mandate der Woche | Börsen-Zeitung
Wer berät wen? In der Rubrik Mandate & Mandanten berichtet die Börsen-Zeitung, welche Kanzleien bei aktuellen Transaktionen und Finanzierungen an Bord sind.
Wer berät wen? In der Rubrik Mandate & Mandanten berichtet die Börsen-Zeitung, welche Kanzleien bei aktuellen Transaktionen und Finanzierungen an Bord sind.beraten. Das Team stand unter Federführung von Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais und Daniel Mursa.
Toom-Märkte sollen künftig unter der Marke Obi auftreten. Rewe erhält im Gegenzug rund 30% an der Obi Group Holding und finanziert das Gemeinschaftsunternehmen mit zusätzlichen Mitteln. Die Tengelmann Group bleibt Mehrheitsgesellschafterin.hat das Berliner Fintech Pliant bei drei Fremd- und Wachstumsfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 200 Mill. Euro begleitet .
Ascory Bank stellt zwei Fazilitäten bereit. Viola Credit erweitert zudem die bestehende Wachstumsfinanzierung, einschließlich einer Erhöhungsoption.hat den IT-Dienstleister Bechtle bei zwei Übernahmen in Großbritannien und Irland beraten. Das Team stand unter Federführung von Chris Letters und Dr. Lars-Gerrit Lüßmann. In Dublin erwarb Bechtle den Wiederverkäufer ITQuotes ,beraten.
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