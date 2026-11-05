Manfred Pentz unter Rassismusvorwurf nach Instagram-Kommentaren

Hessens Minister Manfred Pentz (CDU) gerät mit Instagram-Kommentaren in die Kritik. Er löschte die Beiträge und entschuldigte sich für seine Wortwahl.

Manfred Pentz (CDU), Hessen s Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, steht wegen seiner Kommentare auf der Plattform Instagram in der Kritik. Der Volt -Politiker Sahak Ibrahimkhil wirft dem CDU-Politiker vor, mit seinen Äußerungen rassistisch zu handeln. Die Debatte entzündete sich an einem Video, in dem Pentz über die Ausschreitungen in Frankfurt am Main am vergangenen Samstag sprach.

Da Pentz als Landesminister das internationale Image Hessens vertritt, fällt der Vorgang auf. Ob seine Beiträge dieses Bild gestärkt haben, ist nach den vorliegenden Angaben zweifelhaft.

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Kommentare unter dem Instagram-Video von Pentz

Unter dem Video hinterließ Sahak Ibrahimkhil von Volt einen kritischen Kommentar. Darin griff er Manfred Pentz und die gesamte Union scharf an. Außerdem unterstellte er dem Umfeld der Union Rassismus und die Befürwortung eines Genozids.

Pentz antwortete auf den Kommentar des Volt-Politikers. Dabei bezog er sich offenbar auf dessen Migrationshintergrund und schrieb, Ibrahimkhil solle nicht so sprechen. Im weiteren Verlauf der Diskussion setzte Pentz mit einem zweiten Kommentar nach. Dieser bediente sich bewusst einer laienhaften Grammatik und war mit dem Emoji einer schreibenden Hand versehen.

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Rassismusvorwürfe und Entschuldigung des Ministers

Sahak Ibrahimkhil und zahlreiche weitere Personen in der Kommentarspalte werfen Manfred Pentz vor, mit diesen Äußerungen rassistisch gehandelt zu haben. Die Vorwürfe richten sich damit nicht nur gegen den Ton einzelner Kommentare, sondern gegen die Wirkung der Aussagen insgesamt.

Auf Anfrage des Tagesspiegels erklärte Pentz, es tue ihm leid, dass er sich im Ton vergriffen habe. Seinen Kommentar habe er gelöscht. Für seine Wortwahl habe er sich öffentlich und persönlich bei Ibrahimkhil entschuldigt.

Gelöschte Beiträge und Screenshots im Netz

Manfred Pentz hat seine Beiträge inzwischen gelöscht. Dennoch kursieren im Netz weiterhin Screenshots der Kommentare, sodass die Äußerungen auch nach der Löschung nachvollziehbar bleiben.

Der Fall zeigt, wie schnell sich Äußerungen eines Regierungsmitglieds in sozialen Netzwerken verbreiten und dauerhaft dokumentiert werden können. Für einen Minister, der Hessen international vertritt, ist das ein Vorgang mit unmittelbarer politischer Bedeutung.