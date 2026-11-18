Landgericht Regensburg ordnet an: Manfred Weber tritt live in der ZDF-Talkshow Markus Lanz auf, um eine Behauptung über FPÖ-Finanzierung aus Russland zu korrigieren. Ein Urteilswiderspruch droht mit Strafe.

Der europäische EVP-Chef Manfred Weber (54) steht kurz vor einer öffentlichen Richtigstellung in der prominenten ZDF-Talkshow " Markus Lanz". Das Gericht hat dem CSU-Politiker untersagt, die Sendung am Mittwochabend um 23 Uhr zu vermeiden, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Die Aufforderung zur Korrektur einer früheren Aussage resultiert aus einem langjährigen Rechtsstreit.

Gerichtsurteil verlangt öffentliche Korrektur

Das Landgericht Regensburg hat am 12. November eine entscheidende Anweisung getroffen, die nun in die Praxis umgesetzt werden muss. Weber soll seinen Widerruf genau dort verbreiten, wo er die ursprüngliche, als falsch erachtete Behauptung aufgestellt hatte. Dies ist die Talkshow von Markus Lanz im ZDF. Das Gericht legte fest, dass eine schriftliche Erklärung an die Redaktion nicht ausreicht, um die rechtlichen Auflagen zu erfüllen.

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Die Anordnung ist mit einer hohen Strafe unterlegt. Sollte der Politiker die Aufforderung ignorieren oder nicht alle zumutbaren Schritte zur Sendeausstrahlung unternehmen, drohen ihm 15.000 Euro Zwangsgeld oder sogar eine Haftstrafe. Diese finanzielle und persönliche Gefahr zwingt Weber dazu, persönlich am Mittwochabend am Set zu erscheinen. Er muss dort deutlich machen, dass seine früheren Worte nicht der Wahrheit entsprechen.

Jahrelanger Rechtsstreit um FPÖ-Vorwurf

Der Weg zu diesem Urteilswiderspruch begann vor mehr als zwei Jahren. In der Talkshow behauptete Manfred Weber, die österreichische FPÖ werde aus Russland finanziert. Die FPÖ sah sich in ihrer Ehre verletzt und klagte vor dem Handelsgericht Wien. Das Wiener Gericht gab der Partei recht und ordnete einen Widerruf an. Allerdings zog sich Weber aus dem Prozess heraus und gab seine Worte nicht öffentlich zurück.

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Dadurch eskalierte der Konflikt und landete schließlich vor dem Landgericht Regensburg. Die Richter dort prüften erneut die Situation und kamen zu dem Schluss, dass der ursprüngliche Schaden durch eine öffentliche Korrektur am gleichen Ort geheilt werden muss. Die Juristen betonten, dass nur eine live gesendete Korrektur dem Urteil gerecht wird. Damit soll dem Rufschaden der Partei effektiv begegnet werden.

Politische Reaktionen und historische Kontexte

FPÖ-Chef Herbert Kickl (58) reagiert triumphant auf die Entwicklung. Er wirft Manfred Weber eine massive Lüge vor, die gezielt gegen die Freiheitliche Partei gerichtet sei. Kickl bemängelt, dass die öffentliche Richtigstellung lange Zeit verweigert wurde. Er nutzt die Situation, um die anhaltende Kritik an den russlandbezogenen Kontakten der FPÖ in den Vordergrund zu stellen.

Tatsächlich sind die Verbindungen der Partei zur russischen Föderation seit Jahren ein wiederkehrendes Thema in der Medienberichterstattung. Bereits im Jahr 2016 schloss die damalige Führungsspitze der FPÖ einen Freundschaftsvertrag mit der russischen Partei "Einiges Russland". Zudem sorgten Reisen führender Freiheitlicher ins Ausland für Diskussionen und politische Kritik in Österreich und der EU.

Rechtliche Unklarheit über Finanzflüsse

Trotz der politischen Wucht und der gerichtlichen Anordnung bleibt eine entscheidende Tatsache offen. Es konnte bislang nicht rechtskräftig belegt werden, dass die FPÖ tatsächlich finanzielle Zuwendungen aus Russland erhält. Die Behauptung Webers von 2021 blieb also eine unbestätigte Aussage, die nun korrigiert werden muss. Das Gericht urteilte nicht über die Schuldfrage, sondern über den Rufschaden durch die unbewiesene Behauptung. Die Sendeausstrahlung am Mittwochabend wird somit zur zentralen Bühne der Aufklärung.