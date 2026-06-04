Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber, spricht im Interview über ukrainische Militär- und Diplomatieerfolge, die Putin unter Druck setzen könnten. Gleichzeitig warnt er vor Illusionen und betont die Notwendigkeit europäischer militärischer Stärke.

Der CSU- Politik er Manfred Weber , Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament, hat im Gespräch mit Sandra Maischberger vorsichtig optimistische Töne hinsichtlich einer möglichen Beendigung des Krieges in der Ukraine angeschlagen.

Gleichzeitig betonte er die anhaltende Kriegsgewalt und warnte vor Täuschungsmanövern des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Weber verwies auf die gestärkte Position der Ukraine, die nicht nur durch militärische Erfolge, sondern auch durch eine neue diplomatische und kommunikative Stärke gekennzeichnet sei. Diese Entwicklung führe dazu, dass Putin zunehmend unter Druck gerate, insbesondere durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und die Wirkung internationaler Sanktionen. Dennoch sei die Lage nach wie vor äußerst ernst und die Kriegsmaschinerie laufe unvermindert weiter.

Weber forderte, dass Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik militärisch handlungsfähiger werden müsse, um seiner Rolle als Weltmacht gerecht zu werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manfred Weber EVP Europäisches Parlament Ukraine-Krieg Wladimir Putin Diplomatie Sanktionen Europäische Sicherheitspolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CHAPTERS Group AG: Operativer Muskelaufbau, EPS-Hebel folgt; Kursziel angehoben, KAUFEN.DER FY25-Bericht von CHAPTERS zeigt eine Plattform, die sich weiterhin im Ausbaumodus befindet. Die Gruppe hat ihre Finanzierungsstruktur erweitert, Financial Technologies zu einem wichtigen Segment ausgebaut

Read more »

Ruinen des Industriezeitalters: Nachruf auf den Berliner Stadtfotografen Manfred HammDie oftmals melancholischen Fotografien von Manfred Hamm gehören zum kollektiven Gedächtnis der Berliner. Er starb bereits vor Wochen im Alter von 82 Jahren.

Read more »

Chinesische J-10C-Kampfjets erzielten bei Übungen in Katar einen 9:0-Sieg gegen starke EurofighterChina behauptet, sein J-10CE-Kampfjet habe in neun Übungen immer gegen den Eurofighter gewonnen. Unklar bleibt, ob technischer Vorsprung der Grund war.

Read more »

Weber: Keine Führungsdebatte um Markus Söder in CSUBerlin/München - Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber sieht in seiner Partei keine Führungsdebatte um CSU-Chef Markus Söder. „Es gibt in

Read more »