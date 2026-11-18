Nach zwei Jahren Rechtsstreit hat EVP-Chef Manfred Weber die Behauptung, die FPÖ sei russisch finanziert, widerrufen. Das Urteil des Landgerichts Regensburg vom 12. November zwingt ihn zur öffentlichen Korrektur in der Markus-Lanz-Show.

Manfred Weber hat seine langjährige Behauptung widerlegt, dass die österreichische FPÖ aus Russland finanziert werde. Der EVP-Chef und CSU -Politiker machte dieses Geständnis in der Markus-Lanz-Show, nachdem das Landgericht Regensburg ihn am 12. November zur öffentlichen Korrektur verpflichtet hatte. Der zweijährige Rechtsstreit endete mit einem Urteil, das Weber zu einem Widerruf zwang, den er nun unter der Moderation von Markus Lanz vornahm.

Widerruf nach zweijährigem Rechtsstreit

Der Vorgang begann, als Manfred Weber im Gespräch mit Markus Lanz erklärte, eine Zusammenarbeit mit der FPÖ komme für ihn nicht infrage, weil die Partei aus Russland finanziert werde. Diese Aussage zog die FPÖ vor Gericht, da sie diese Behauptung als haltlos und diffamierend einstufte. Das Landgericht Regensburg entschied am 12. November zugunsten der FPÖ und urteilte, dass Weber eine öffentliche Erklärung abgeben muss. Diese Verpflichtung führte zur aktuellen Einladung in die Sendung, in der Weber nun seinen Irrtum einräumte.

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Konfrontation über Glaubwürdigkeit und Zeitplan

Markus Lanz stellte fest, dass Manfred Weber bereits neun Mal in seiner Talkshow war, der Moment für diesen Widerruf jedoch lange auf sich warten ließ. Weber begründete die Verzögerung damit, dass er erst jetzt die Rechtsmittel ausgeschöpft habe. Er verteidigte sein Vorgehen mit der Aussage, dass es nur fair sei, sich so lange wie möglich zu verteidigen. Lanz konterte jedoch scharf, dass Glaubwürdigkeit in der Politik nicht von Gerichtsverfahren abhängen dürfe. Er betonte, dass Politikern gelegentlich sogar ohne gerichtliche Aufforderung zugeben sollten, wenn sie Quatsch erzählt hätten.

Weber räumt Fehler bei Recherche ein

Im Verlauf des Gesprächs räumte Manfred Weber ein, dass er heute endlich die Gelegenheit wahrnehme, die Richtigstellung vorzunehmen. Er behauptete, dass man es vielleicht früher hätte tun können, betonte aber, dass er nun seine Fehler akzeptiere. Als er von Lanz gefragt wurde, seit wann er genau wusste, dass die Aussage nicht stimmte, wollte er das Datum nicht konkret nennen. Stattdessen verwies er darauf, dass dies im Verfahren diskutiert wurde und er nun das Gefühl habe, mit gutem Gewissen das Verfahren abschließen zu können.

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Verteidigung gegen Vorwürfe der Hetze

Wehrte sich weiter gegen die Kritik, indem er argumentierte, dass Politikern täglich eine Flut an Lügen entgegengebracht werde. Er behauptete, dass er nun, da er einen Fehler gemacht habe, dafür einstehen wolle. Gleichzeitig kritisierte er den Zeitpunkt der Korrektur, indem er fragte, warum man der anderen Seite so lange die Gelegenheit gegeben habe, das Thema zu verhetzen. Seine Haltung blieb dabei von einer gewissen Sturheit geprägt, da er die gerichtliche Verpflichtung als notwendige, wenn auch verspätete, Geste der Verantwortung darstellte.

Auswirkung auf politische Wahrnehmung

Der Fall zeigt die Brisanz von Falschbehauptungen im politischen Diskurs, insbesondere wenn sie von führenden Köpfen wie dem EVP-Chef stammen. Für die FPÖ stellt der Widerruf eine rechtliche, aber auch symbolische Niederlage des Gegners dar. Für Manfred Weber bleibt die Frage der Glaubwürdigkeit eine Herausforderung, da die lange Verzögerung des Geständnisses kritisch beäugt wird. Die Öffentlichkeit wird nun sehen müssen, wie sich diese Episode auf das Vertrauen in die politische Berichterstattung und die Integrität der beteiligten Akteure auswirkt.