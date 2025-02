Mangel an Ärzten in Brandenburger Justizvollzugsanstalten

Brandenburgs Justizvollzugsanstalten kämpfen mit einem erheblichen Mangel an hauptamtlichen Ärzten. Die medizinische Versorgung der Gefangenen wird hauptsächlich durch freiberufliche Ärzte auf Honorarbasis gewährleistet.

Potsdam. In Brandenburg s Justizvollzugsanstalten herrscht ein erheblicher Mangel an hauptamtlichen medizinischen Fachkräften. Aus dem Potsdamer Justizministerium hervorgehende Informationen zufolge gibt es nur eine einzige, hauptamtliche Anstaltsärztin. Die restliche medizinische Versorgung der Gefangenen wird durch insgesamt 36 freiberufliche Ärzte auf Honorarbasis gewährleistet. Diese werden nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) vergütet.

Die Antwort des Justizministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ der CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig, die kürzlich vom Brandenburger Landtag veröffentlicht wurde, deckt diese besorgniserregende Situation auf.Die Gesundheitskosten für Strafgefangene liegen deutlich unter den Durchschnittswerten, die die gesetzlichen Krankenkassen im Land Brandenburg für einen Versicherten ausgeben. Für die medizinische Versorgung eines durchschnittlichen Gefangenen betrug der Landesaufwand 2022 insgesamt 2.138 Euro. Im Vergleich dazu verrechneten die Krankenkassen für ein durchschnittliches Mitglied 3.956 Euro. Die durchschnittlichen Medikamentenkosten betrugen 81 Euro pro Gefangenen, während die Ausgaben für einen Versicherten bei 826 Euro lagen. Neuere Zahlen liegen dem Ministerium noch nicht vor.Ludwig, die die Anfrage gestellt hatte, übte scharfe Kritik an den Antworten der Landesregierung. „Um die medizinische Versorgung in den Brandenburger Justizvollzugsanstalten zu verbessern, müsste man die gesamte Regierung Woidke einen Monat lang hinter Schloss und Riegel bringen“, sagte Ludwig der Ärzte Zeitung. „Erst wenn die Minister das Elend am eigenen Leibe erfahren, besteht die Chance auf eine Verbesserung der desolaten Verhältnisse.“ Allerdings wird das Potsdamer Justizministerium erst seit Mitte Dezember von der SPD geführt. Bis dahin wurde es fünf Jahre lang von Ludwigs Parteikollegin Susanne Hoffmann (CDU) geleitet





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Justizvollzugsanstalten Mangel An Ärzten Medizinische Versorgung Brandenburg Gesundheitskosten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Justizvollzugsanstalten: 26 Suizide in Gefängnissen innerhalb der letzten vier JahreWiesbaden (lhe) - Von Januar 2020 bis Dezember 2024 haben sich in hessischen Gefängnissen 26 Inhaftierte das Leben genommen. Das geht aus der Antwort des

Weiterlesen »

Gefängnis: Berlins Knäste wegen Transsexueller sind jetzt diversKein Häftling, der in den Berliner Justizvollzugsanstalten seine Strafe absitzt, soll mehr diskriminiert werden.

Weiterlesen »

Wartezeiten bei Ärzten: Kassenpatienten auf dem GeduldstestEine neue Umfrage zeigt, dass gesetzlich Versicherte in Deutschland zunehmend auf Arzttermine warten müssen. Besonders im Bereich der Fachärzte sind die Wartezeiten gestiegen. Die GKV kritisiert die Ungleichbehandlung zwischen gesetzlich und privat Versicherten und fordert gleiche Behandlungsansprüche für alle.

Weiterlesen »

Dominique Aegerter: Mugello-Freigabe von den ÄrztenDominique Aegerter darf es versuchen: Die Ärzte am Autodromo del Mugello erteilten dem Schweizer nach dem medizinischen Check die Freigabe für die Teilnahme am sechsten GP-Wochenende.

Weiterlesen »

Mehrtägige Streiks von Ärzten an Kommunalkliniken drohenNach gescheiterten Tarifverhandlungen drohen ab Mittwoch mehrtägige Streiks von Ärzten an kommunalen Kliniken in ganz Deutschland, darunter auch Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft Marburger Bund plant den Streik, um 8,5 Prozent mehr Gehalt und eine Reform der Schichtarbeitsregelungen durchzusetzen. Die Arbeitgeberverbände hatten ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent in mehreren Schritten bis Ende 2026 angeboten.

Weiterlesen »

Bundestagswahl : Verband drängt auf Umverteilung von Aufgaben zwischen Ärzten und PflegefachkräftenDeutschlands größter Pflegeverband, der DBfK, legt ein Forderungspapier zur Bundestagswahl vor. Tenor: Eine neue Regierung müsse sich „ohne weitere Verzögerungen“ um eine Aufwertung der Pflegeberufe kümmern.

Weiterlesen »