Mango-Gründer-Sohn Jonathan Andic unter Mordverdacht: Notruf-Aufnahme schürt weitere Fragen

Der Tod von Isak Andic, Gründer des Modekonzerns Mango, wirft weiterhin Fragen auf. Sein Sohn Jonathan steht im Verdacht, ihn von einer Klippe gestoßen zu haben. Eine neu veröffentlichte Notruf-Aufnahme zeigt ihn schluchzend, doch das zeitliche Verzögerung beim Notruf hegt Zweifel an seiner Version.

In einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle Spaniens steht Jonathan Andic , Sohn des verstorbenen Mango -Gründers Isak Andic , im Mittelpunkt der Ermittlungen. Der 45-Jährige wird verdächtigt, seinen Vater im Dezember 2024 bei einer Wanderung in den Bergen nahe Barcelona von einer Klippe gestoßen und damit tödlich verletzt zu haben.

Ein neu veröffentlichter Mitschnitt des Notrufs, den Jonathan Andic unmittelbar nach dem Sturz absetzte, zeigt ihn schluchzend und verängstigt. In der Audiospur, die zuerst vom Sender Catalunya Ràdio ausgestrahlt wurde, ist zu hören, wie er nach Hilfe ruft: "Wir sind in Collbató, er ist in eine Schlucht gefallen. Bitte schicken Sie einen Krankenwagen. Schicken Sie jemanden.

" Er teilt der Notrufzentrale mit, dass sie auf dem Weg zu den Salnitre-Höhlen gewesen seien, und beschreibt die Situation: "Mein Vater ist gestürzt, ich kann ihn nicht sehen, er antwortet mir nicht, er ist die Schlucht hinuntergefallen, ich weiß nicht, wo er ist. " Berichten der "New York Post" zufolge rief Andic jedoch erst acht Minuten nach dem mutmaßlichen Sturz den Notruf ab, was bei den Ermittlern und der Öffentlichkeit für zusätzliche Fragen sorgt.

Die zentrale Frage lautet nun, ob der Notruf die Wahrheit widerspiegelt oder eine durchdachte Täuschung darstellt. Isak Andic, einst einer der reichsten Unternehmer Spaniens mit einem Vermögen von 4,5 Milliarden US-Dollar laut Forbes, war im Dezember 2024 mit seinem Sohn allein in den Bergen unterwegs, als er etwa 150 Meter tief stürzte und sofort verstarb. Als einziger Zeuge des Vorfalls wurde Jonathan Andic zunächst als möglicher Unfallzeuge behandelt. Doch die Behörden änderten ihre Einschätzung und leiteten Ermittlungen wegen Totschlags ein.

Im Mai 2025 wurde Jonathan Andic festgenommen, kam jedoch nach Zahlung einer Kaution in Höhe von einer Million Euro wieder auf freien Fuß. Zusätzlich musste er seinen Reisepass abgeben und darf Spanien während der laufenden Untersuchungen nicht verlassen. Medienberichten zufolge sollen zwischen Vater und Sohn in den Monaten vor dem Unglück heftige Auseinandersetzungen bestanden haben. Demnach war Jonathan Andic wütend auf seinen Vater, weil dieser Änderungen an seinem Testament vorgenommen haben soll.

Nach dem Tod von Isak Andic übernahm Jonathan gemeinsam mit seinen Schwestern die Führung des Modekonzerns Mango, den sein Vater 1984 gegründet und zu einem weltweit bekannten Unternehmen aufgebaut hatte, das als Konkurrent von Zara gilt. Jonathan Andic bestreitet jegliches Fehlverhalten, und auch die Familie stellt sich geschlossen hinter ihn. In einer Mitteilung, die von Reuters verbreitet wurde, erklärte die Familie: "Es gibt keine stichhaltigen Beweise gegen ihn, und es werden auch keine gefunden werden.

" Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Dynamiken innerhalb einer der bekanntesten Unternehmerfamilien Spaniens und lässt die Frage offen, ob der Sturz ein tragischer Unfall oder ein carefully planned Verbrechen war





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