Mangold-Beziehung Platzt: Schock-Vorwurf im Flughafen

Der Traum von der großen Liebe ist für Andrej Mangold (38) und Annika Jung (34) nach drei Jahren vorbei. Mangold erfuhr von Freunden am Flughafen von einem schweren Betrugsvorwurf gegen seine Lebensgefährtin. Das Material soll eindeutige Beweise für das Verrat liefern. Die Trennung traf den TV-Star hart und er ist am Boden zerstört.

Nach drei Jahren Beziehung und öffentlichen Liebesbekundungen auf Instagram platzt für Andrej Mangold nun der Traum von der großen Liebe. (38) und Annika Jung (34) galten lange als Traumpaar. Doch nun soll ihre Beziehung nach drei Jahren vorbei sein. Was als harmonisches Wiedersehen am Flughafen nach Mangolds Rückkehr aus der Dominikanischen Republik geplant war, wo er im September 2024 für Dreharbeiten hinreiste, wurde zu einem Schock moment.

Andrej Mangold, der sich eine eigene Familie gut vorstellen kann, wurde von seinen Freunden am Flughafen abgefangen und erfuhr von einem schwerwiegenden Vorwurf: 'Anni hat mich belogen, betrogen und hintergangen', erklärt er gegenüber Bild.de. Die Schocknachricht traf ihn hart. 'Ich wurde am Dienstag (11. Februar) von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin', so Mangold. Die Wahrheit traf ihn wie ein Schlag, und er bestätigt, dass er 'seit gestern getrennt und wieder Single' ist. Mangold gab an, dass er durch Freunde eindeutiges Material erhalten habe, das den Betrug belegen solle. Mehrere Bekannte hätten angeblich den Vorfall mit eigenen Augen gesehen. Die Enttäuschung über den Vertrauensbruch ist für den TV-Star schwer zu verkraften: 'Ich bin am Boden zerstört und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemandem.' Als Reaktion auf diese schmerzhafte Entdeckung fuhr Mangold nicht zurück in die gemeinsame Wohnung. Stattdessen fasste er den Entschluss, die Beziehung zu beenden. Annika Jung reagierte laut Bild.de auf die schweren Vorwürfe über ihren Anwalt und ließ mitteilen, dass die Aussagen von Andrej Mangold in weiten Teilen unwahr seien. Vor Kurzem erst äußerte sich Andrej Mangold über sein Privatleben und warum er das Rampenlicht für unbestimmte Zeit verlassen will





