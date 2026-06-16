Manipulative Apps: Wie sie Jugendliche am Handy halten und was Familien tun können

Die Suchtgefahr Smartphone ist ein großes Problem für viele Familien. Eltern müssen Strategien entwickeln, um ihre Kinder aus der Fassung zu bringen und sie ins analoge Leben zurückzubringen. Eine Professorin erklärt, wieso gerade Jugendliche häufig auf den Apps versacken - und wie man sie zurück ins echte Leben holen kann.

Wie manipulative Apps Jugendliche am Handy halten - und was Familien hilft. Die Suchtgefahr Smartphone ist ein großes Problem für viele Familien . Eltern müssen Strategien entwickeln, um ihre Kinder aus der Fassung zu bringen und sie ins analoge Leben zurückzubringen.

Es ist etwa zehn Jahre her, als Instagram noch ein Ende hatte. Die Urlaubsfotos von Freunden, die Bilder vom Frühstück der Cousine. Die App ließ sich damals noch problemlos schließen - hatte man doch alles gesehen und nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen. Social Media, wie es Teenager heute erleben, hat dagegen kein Ende mehr.

Stunden in sozialen Medien vergehen schnell, weil der endlose Sog des Algorithmus das junge Belohnungssystem auf Trab hält. Eine Professorin erklärt, wieso gerade Jugendliche häufig auf den Apps versacken - und wie man sie zurück ins echte Leben holen kann. Der





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