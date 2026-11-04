Manipulierte Halloween-Süßigkeiten: 80 Fälle und Verletzungen in Deutschland

Polizei meldet über 80 Fälle manipulierter Halloween-Süßigkeiten in Deutschland. Mindestens zwei Kinder erlitten Verletzungen durch Nägel und Nadeln. Ermittler prüfen TikTok-Challenges als Auslöser für die Angriffe.

Die Bundesrepublik steht vor einer erschreckenden Serie von Straftaten, bei der unbekannte Täter gezielt Halloween - Süßigkeiten mit spitzen und gefährlichen Gegenständen präpariert haben. Diese manipulierten Leckerbissen wurden anschließend an Kinder verteilt, was zu ernsthaften körperlichen Verletzungen führte. Insgesamt wurden bei der Polizei deutschlandweit mehr als 80 solcher Vorfälle gemeldet, was die Sicherheitslage im Zusammenhang mit dem jährlichen Fest erheblich belastet.

Zwei Kinder verletzt durch spitze Gegenstände

Von den zahlreichen gemeldeten Fällen waren in mindestens zwei konkreten Situationen Kinder physisch geschädigt worden. In der niedersächsischen Gemeinde Bremervörde fand sich in einem Stück Süßigkeit eine Stecknadel von mindestens fünf Zentimetern Länge. Ein Mädchen biss in diese Leckerei hinein und verletzte sich dabei schwer an der Zunge. Der Vorfall in Bremervörde unterstreicht die reale Gefahr, die von diesen versteckten Fallstricken ausgeht.

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Ein weiterer tragischer Zwischenfall ereignete sich in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in der Stadt Neustadt-Glewe. Auch hier erlitt ein Kind Verletzungen im Mundbereich, die durch das Eindringen einer Nadel verursacht wurden. Obwohl diese Verletzungen als leicht eingestuft werden, dokumentieren beide Fälle eindrücklich, dass die Absicht der Täter klar auf die Schädigung kleiner Opfer gerichtet war.

Viele Fälle in Bayern und Aufklärungshilfe

Bayern verzeichnete die höchste Dichte an gemeldeten Vorfällen mit insgesamt 25 bekannten Fällen der manipulierten Ware. Dennoch gibt es wichtige Nuancen in der Statistik, die bei der Einschätzung der tatsächlichen Bedrohungslage helfen. Die Nachrichtenagentur KNA berichtet, dass in einem der bayrischen Fälle die Süßigkeiten nicht von fremden Tätern, sondern von den Meldeparteien selbst präpariert worden waren. Diese Diskrepanz zeigt, dass nicht jede Meldung auf eine reale Straftat Dritter zurückzuführen ist.

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Einen ähnlichen Fall von falscher Alarmierung gab es in Hildburghausen in Thüringen. Ein neunjähriges Mädchen gestand der Polizei gegenüber, selbst einen Holzspieß in einen Schokoriegel gesteckt zu haben. Ihr Vater hatte zunächst Strafanzeige erstattet, zog diese jedoch zurück, nachdem die Tatbeteiligte zugegeben hatte, den Spieß eingefügt zu haben. Die Tat war nicht bösartig geplant, sondern geschah, als die Tochter ermahnt wurde. Sie fürchtete, der Schokoriegel würde als Beweismittel von der Polizei beschlagnahmt und ihr entzogen werden.

Ermittler prüfen Online-Aufrufe und Challenges

Die Ermittlungsbehörden gehen nunmehr davon aus, dass das Internet eine zentrale Rolle bei der Koordination oder Auslösung dieser feigen Anschläge spielte. Matthias Werk, Sprecher der Polizei Essen, bestätigte gegenüber BILD, dass in einem der betroffenen Schokoriegel eine mehrere Zentimeter lange Nadel steckte. Diese Aussage untermauert die Schwere der physikalischen Gefahr, der die Kinder ausgesetzt waren.

Besonders stark wird ein möglicher Zusammenhang mit viralen Trends auf der Social-Media-Plattform TikTok diskutiert. Die Polizei Niederbayern ermittelt derzeit aktiv in diese Richtung und prüft, ob eine spezifische Challenge als Auslöser für die Nachahmungstaten diente. Die Frage, ob junge Menschen durch Online-Herausforderungen zu illegalen Handlungen verleitet wurden, steht im Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Warnung vor Martinssingen am 11. November

Nicht nur für die Halloween-Saison gelten erhöhte Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch für das bevorstehende traditionelle Martinssingen am 11. November. Die Polizei warnt Eltern explizit davor, bei diesem Ereignis ihre Wachsamkeit zu vernachlässigen. Kinder ziehen dabei von Haus zu Haus und singen Lieder zu Ehren des Heiligen Martin.

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In katholischen Gebieten dienen diese Lieder der Verehrung des Heiligen, während sie in protestantischen Regionen an Martin Luther erinnern, dessen Namenspatron dieser Heilige war. Angesichts der jüngsten Vorfälle rät die Polizei den Eltern, bei der Übergabe von Geschenken oder Süßigkeiten am 11. November besonders aufmerksam zu sein und die Gaben vor dem Konsum durch die Kinder auf Manipulationen zu kontrollieren.