Manipulierte Halloween-Süßigkeiten in Deutschland und Europa

In mehreren deutschen Bundesländern und europäischen Staaten wurden Süßigkeiten mit Nadeln und Metallobjekten gefunden. Die Polizei warnt Eltern zur Überprüfung von Halloween-Süßigkeiten nach den Vorfällen an Halloween-Nacht.

An der Halloween -Nacht wurden in mindestens sieben deutschen Bundesländern an verschiedenen Orten Fälle von manipulierten Süßigkeiten mit kleinen Metallobjekte n bekannt. Nach Angaben der Behörden erlitt ein Mädchen leichte Verletzungen im Mundbereich, als es eine mit einer Nadel präparierte Süßigkeit verzehrte. Diese Vorfälle haben zu einer bundesweiten Warnung von Sicherheitsbehörden und Eltern geführt, die die gesammelten Leckereien vor dem Konsum sorgfältig kontrollieren müssen.

Einzelne Verletzungen in Deutschland dokumentiert

Ein neunjähriges Mädchen in Niedersachsen hatte sich bereits zuvor durch einen manipulierten Schokoriegel an der Zunge verletzt. In Neustadt-Glewe im Kreis Ludwigslust-Parchim zog sich ein Kind durch eine versteckte Nadel in der Süßigkeit leichte Verletzungen zu, wie die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Kiel, wo eine Mutter Rasierklingen unter den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder fand. Im Jahr 2025 entdeckte eine Mutter in Mittelfranken in der Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter einen zwei Zentimeter langen Nagel.

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Ermittler prüfen Zusammenhang und Vernetzung

Ob ein Zusammenhang zwischen den ganzen Fällen in unterschiedlichen Regionen besteht, ist nicht geklärt. Die Herkunft einzelner Süßigkeiten lässt sich nur schwer rekonstruieren, weshalb die zuständige Polizei und das Innenministerium in Mainz prüfen, ob mögliche Zusammenhänge bestehen. Bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, die auf eine systematische oder landesweit koordinierte Vorgehensweise schließen lassen. Der Ermittlungschef des österreichischen Bundeskriminalamtes, Gerald Tatzgern, äußerte jedoch die Sorge, dass die Täter sich womöglich im Internet, in sozialen Medien oder in Online-Foren abgestimmt haben könnten.

Europaweite Vorfälle und Europol-Stellungnahme

Die Vorfälle beschränken sich nicht auf Deutschland. In Norwegen wurden zwei bekannte Fälle dokumentiert, in denen Nadeln in Süßigkeiten gefunden wurden. In einem Fall merkte ein Kind die Nadel erst beim Kauen, in einem anderen Fall entdeckte ein Mädchen die Nadel, als sie von einem Schokoriegel abgebissen hat. Auch in Dänemark gab es im Großraum Kopenhagen einzelne Fälle. In Irland untersuchen Ermittler einen Vorfall in den aneinandergrenzenden Kleinstädten Ballybofey und Stranorlar, wie der irische Rundfunk RTÉ unter Berufung auf die Polizei berichtete. In der Grafschaft Donegal wurden Medienberichten zufolge kleine Metallnadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden.

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Ratschläge der Behörden für den Umgang mit Süßigkeiten

Behörden und Polizei warnen Eltern dazu, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Wer verdächtige Süßigkeiten findet, sollte sie samt Verpackung aufbewahren und sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier melden. Dabei sollten Eltern mögliche Fremdkörper möglichst nicht selbst herausnehmen, um Spuren zu erhalten. Das Innenministerium in Mainz erklärte, neben der Aufklärung der einzelnen Sachverhalte werde auch geprüft, ob mögliche Zusammenhänge bestünden. Der Minister betonte, dass alles Menschenmögliche getan werde, um dieses feige und hinterhältige Verbrechen aufzuklären.

Internationale Zusammenarbeit und historische Einordnung

Auch in früheren Jahren gab es ähnliche Funde, jedoch ist die aktuelle Häufung von Fällen im Bundesgebiet sehr auffällig. Das österreichische Bundeskriminalamt, das mit Europol und mit Deutschland in Kontakt steht, erklärte, es werde keine neue Taskforce eingerichtet. Man unterstütze jedoch Anfragen nationaler Behörden innerhalb eines bereits bestehenden Projekts. Europol erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, das Phänomen vergifteter oder mit Gegenständen versehener Süßigkeiten sei bekannt. In Österreich wurde die Zusammenarbeit mit deutschen Stellen bestätigt, nähere Details wurden vorerst nicht genannt. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen zeigte ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon in der Hand, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Die Behörden hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.