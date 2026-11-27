Nur zwei Tage nach der Eröffnung des Stuttgarter Weihnachtsmarkts muss die Polizei einschreiten.

Nur zwei Tage nach der Eröffnung des Stuttgart er Weihnachtsmarkt s muss die Polizei einschreiten. Ein 27 Jahre alter Mann trägt am Freitagmittag zwei Beile an seinem Gürtel.

Gegen 13.05 Uhr fällt er Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in der Dorotheenstraße auf. Sie verständigen umgehend die Polizei. Die Beamten nehmen den Mann fest, wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt. Nach Informationen der „Bild“ soll der Mann die beiden Beile kurz zuvor in einem Baumarkt gekauft haben.

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Warum er sie bei sich trug, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei machte der 27-Jährige einen verwirrten Eindruck. Hinweise auf eine Gewalttat hätten sich jedoch nicht ergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in eine psychiatrische Fachklinik.