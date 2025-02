Mann am Hamburger Bahnhof Barmbek durch Schuss verletzt

Ein Streit an einem Döner-Imbiss führte am Mittwoch Abend am Hamburger Bahnhof Barmbek zu einem Schusswaffengebrauch. Ein 35-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter.

Am Mittwoch Abend ereignete sich am Bahnhof Barmbek in Hamburg ein Vorfall, bei dem ein Mann durch einen Schuss leicht verletzt wurde. Die Polizei wurde um 20:42 Uhr an den Bahnhof an der Fuhlsbüttler Straße gerufen, wo es laut Angaben Streit zwischen mehreren Männern an einem Döner-Imbiss gegeben hatte.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass aus einer Schreckschusspistole ein Schuss abgegeben wurde, wodurch ein 35-jähriger Mann leicht verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Verletzte machte zunächst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Die Hintergründe des Vorfalls werden nun von der Polizei untersucht. Der Einsatz am Bahnhof Barmbek hatte weitreichende Auswirkungen. Die Züge der Linie S1 und der U3 fuhren vorübergehend ohne Halt durch den Bahnhof, und auch Busse konnten die Haltestelle weder anfahren noch verlassen. Um 21:30 Uhr wurde Barmbek wieder für den Busverkehr freigegeben, und auch die Züge hielten wieder. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem flüchtigen Täter, jedoch ohne Erfolg bis Donnerstagmorgen. Zu den Maßnahmen der Fahndung gehörten die Durchsuchung von Geschäften und Lokalen in der Nähe des Bahnhofs sowie mehrerer U-Bahn-Stationen. Dieser Vorfall am Bahnhof Barmbek ist nur der jüngste Vorfall in einer Reihe von Auseinandersetzungen in Hamburger Bahnhöfen. Erst vor einigen Tagen eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am S-Bahnhof Neugraben. Als sich die Polizisten der Gruppe näherten, ergriffen diese die Flucht und schwärmten aus. In diesem Zusammenhang soll ein 21-Jähriger einen Schuss in Richtung der Beamten abgegeben haben. Einer der Fahnder zog daraufhin seine Waffe und gab ebenfalls einen Schuss ab. Bei dem Schusswechsel wurde niemand verletzt. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf am S-Bahnhof Neuwiedenthal vorläufig festnehmen. (paul/aba





