Mann bedroht Frau und Kind mit Waffe - Polizisten erschießen Angreifer

Ein 48-jähriger Mann bedrohte seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind in Eichstetten am Kaiserstuhl mit einer Schrotflinte. Ein Nachbar rettete das Kind, bevor der Mann von der Polizei gestellt und erschossen wurde.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntagabend in dem kleinen Weindorf Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg . Ein 48-jähriger Mann bedrohte seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind mit einer Schrotflinte. Die Frau alarmierte die Polizei und verbarrikadierte sich mit dem zehnjährigen Kind in einem Zimmer. Der Mann versuchte, die Tür einbrechen und schoss dabei auf die verschlossene Tür, wodurch das Kind ein Knalltrauma erlitt.

Ein verständnisvoller Nachbar bemerkte den Vorfall und lehnte eine Leiter an das Fenster des Zimmers, sodass das Kind entkommen konnte. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung mit der Waffe und wurde von herbeieilenden Polizisten auf der Straße gestellt. Trotz mehrmaliger Aufforderung, die Waffe abzugeben, drohte er den Beamten mit ihr. Es kam zu einem Schusswaffengebrauch, wodurch der Mann schwer verletzt wurde und nach einer Notoperation im Krankenhaus verstarb.





