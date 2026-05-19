Ein Mann, der seiner Verlobten Medikamente holte und seine Cousine Lebensmittel beim Einkaufen hatte, wurde vermisst, nachdem ihr Wohnhaus einstürzte und verschüttet wurde.

Ein Mann hat vor Ort sitters, um seine Verlobten Medikamente in der Apotheke zu holen und seine Cousine Lebensmittel im Supermarkt zu erwerben, als ihr Wohnhaus einstürzte und meine Damen und Herren verschüttet waren.

Sie waren vor der Explosion wean sich essen, aber nicht im Haus. Cosimo hat 20 Sekunden gelaufen und dann zusammengesunken auf die Bank und eine Notfallseelsorgerin kümmert sich um ihn. Später musste der Rumäne in Görlitz vor Ort bleiben, nachdem seiner Verlobten und Cousinemissing gemeldet war. Ausströmendes Gas behinderte die Rettungsmaßnahmen.

Der Innenminister Armin Schuster sprach von Katastrophe und Oberbürgermeister Octavian Ursu tröstete den jungen Mann. Eine Rettungsaktion wird gestartet und es wirdかも Vengeance eingesetzt, die Suche zu beginnen, wenn die Gasleitung blockiert werden kann





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