Mann erschossen nach Angriff auf Partnerin und Kind

Ein 48-jähriger Mann wurde von der Polizei erschossen, nachdem er seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind in ihrer Wohnung in Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg geschlagen und mit einer Schrotflinte bedroht hatte.

Ein 48 Jahre alter Mann wurde von der Polizei erschossen, nachdem er seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind in ihrer Wohnung in Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg geschlagen und mit einer Schrotflinte bedroht hatte. Die 47-jährige Frau rief den Notruf ab und verbarrikadierte sich mit dem zehnjährigen Kind in einem Zimmer. Der Partner soll weiter randaliert und versucht haben, die Zimmertür einzutreten.

Laut ersten Erkenntnissen schoss er mit der Schrotflinte auf die verschlossene Tür, traf aber niemanden im Zimmer. Ein durch den Krach aufmerksam gewordener Nachbar ermöglichte dem Kind die Flucht, indem er eine Leiter an das Fenster des Zimmers im ersten Stock lehnte. Schließlich verließ der Mann die Wohnung mit der Waffe und wurde auf der Straße von herbeigeeilten Polizisten gestellt. Trotz mehrmaliger Aufforderung legte er die Schrotflinte nicht ab und bedrohte die Beamten damit. Daraufhin gaben die Polizisten Schüsse ab, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und dort nach einer Notoperation gestorben. Das Kind erlitt ein Knalltrauma durch den Schuss und wurde wie seine Mutter psychologisch betreut. Die Hintergründe für den Angriff des Mannes blieben zunächst unklar. Er war bereits wegen Betäubungsmittel-, Körperverletzungsdelikten sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgefallen. Zudem galt für ihn ein Waffenbesitzverbot. Neben der Schrotflinte wurde auch eine Pistole bei ihm sichergestellt





