Mann erschossen nach Angriff auf Partnerin und Kind

Ein Mann wurde von der Polizei erschossen, nachdem er seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind in ihrem Zuhause in Eichstetten am Kaiserstuhl bei Freiburg angegriffen und mit einer Schrotflinte bedroht hatte. Ein mutiger Nachbar half dem Kind zur Flucht, bevor der Mann auf der Straße von der Polizei gestellt und erschossen wurde.

Ein Mann hat in Eichstetten am Kaiserstuhl bei Freiburg seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind geschlagen und mit einer Waffe bedroht. Die 47-jährige Frau rief die Polizei und verbarrikadierte sich mit dem zehnjährigen Kind in einem Zimmer. Der 48-jährige Partner soll weiter randaliert und versucht haben, die Zimmertür einzutreten. Laut Polizeiangaben schoss er daraufhin mit einer Schrotflinte auf die verschlossene Tür, traf aber niemanden.

Ein Nachbar, der durch den Krach aufmerksam wurde, lehnte eine Leiter an das Fenster des Zimmers zur ersten Etage und ermöglichte so dem Kind die Flucht. Schließlich verließ der Mann die Wohnung mit der Waffe und wurde auf der Straße von herbeigeeilten Polizisten gestellt. Trotz mehrmaliger Aufforderung legte er die Schrotflinte nicht ab und bedrohte die Beamten damit. Die Polizei eröffnete daraufhin das Feuer, woraufhin der Mann ins Krankenhaus gebracht und dort nach einer Notoperation starb. Das Kind erlitt einen Knalltrauma durch den Schuss und wurde wie seine Mutter psychologisch betreut. Die Motive für die Tat sind zunächst unklar. Der Mann war bereits wegen Betäubungsmittel-, Körperverletzungsdelikten sowie Verstößen gegen das Waffengesetz aufgefallen. Zusätzlich galt für ihn ein Waffenbesitzverbot. Neben der Schrotflinte wurde auch eine Pistole bei ihm sichergestellt.





