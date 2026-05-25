Mann in Reinickendorf Opfer lebensbedrohlicher Messerattacke

Ein Mann (38) wurde in Reinickendorf Opfer einer lebensbedrohlichen Attacke mit einem Messer. Die Tat wurde in einem Wohnheim begangen, wo er von einer Frau (37) angegriffen wurde. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der 38-Jährige kam mit blutenden Stich- und Schnittverletzungen an beiden Schultern, den Händen und der rechten Körperhälfte in die Rettungsstelle. Er wurde sofort notoperiert und mehrere operative Eingriffe waren nötig, um sein Leben zu retten. Gegen die Tatverdächtige wurde ermittelt, die ebenfalls aus Polen stammt. Beide Personen leiden unter Suchterkrankungen. Die Tat konnte bislang nicht aufgeklärt werden, weil sich beide Personen nicht dazu äußerten.

Ein Mann (38) wurde in Reinickendorf Opfer einer lebensbedrohlichen Attacke mit einem Messer. Die Tat wurde in einem Wohnheim begangen, wo er von einer Frau (37) angegriffen wurde.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der 38-Jährige kam mit blutenden Stich- und Schnittverletzungen an beiden Schultern, den Händen und der rechten Körperhälfte in die Rettungsstelle. Er wurde sofort notoperiert und mehrere operative Eingriffe waren nötig, um sein Leben zu retten. Gegen die Tatverdächtige wurde ermittelt, die ebenfalls aus Polen stammt.

Beide Personen leiden unter Suchterkrankungen. Die Tat konnte bislang nicht aufgeklärt werden, weil sich beide Personen nicht dazu äußerten





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