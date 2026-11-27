Nach ihrer Trennung von Glen Powell vor rund drei Jahren hat Gigi Paris mit Ex-Footballspieler Cooper Helfet ihr großes Glück gefunden. Jetzt haben sich das Model und der einstige Sportler verlobt.

Nach ihrer Trennung von Glen Powell vor rund drei Jahren hat Gigi Paris mit Ex-Footballspieler Cooper Helfet ihr großes Glück gefunden. Jetzt haben sich das Model und der einstige Sportler verlobt.

, 29, vor der Kamera stand, kamen Affärengerüchte auf, die die Beziehung zunehmend belastet haben. Die Trennung folgte schließlich im Frühjahr 2023. Inzwischen hat die Designerin längst eine neue Liebe gefunden – und möchte nun den Rest ihres Lebens mit ihrem Liebsten Cooper Helfet, 37, verbringen. Auf ihrem Instagram-Account postet das Model, die ihre Beziehung mit dem Tight End im Oktober 2025 öffentlich machte, jetzt eine Fotogalerie mit romantischen Schnappschüssen.

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Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie sich das Model und der einstige NFL-Star vor einer traumhaften Kulisse küssen und mit Familienmitgliedern ihre Verlobung feiern.