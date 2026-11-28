In der Wohnung eines 47-Jährigen kommt es zum Streit. Mehrfach schießt er einem 46-Jährigen ins Gesicht und lässt sich später widerstandslos festnehmen. Wie kam es dazu?

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in seiner Wohnung widerstandslos fest – auch die CO2-Waffe wurde sichergestellt. - In der Wohnung eines 47-Jährigen kommt es zum Streit.

Mehrfach schießt er einem 46-Jährigen ins Gesicht und lässt sich später widerstandslos festnehmen. Wie kam es dazu? Ein 47-Jähriger soll einem anderen Mann mit einer CO2-Waffe aus unmittelbarer Nähe mehrfach ins Gesicht geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen zuvor zu einem Streit in der Deggendorfer Wohnung des 47-Jährigen.

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Der angegriffene 46-Jährige wurde demnach schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr. Die Polizei habe den 47-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt, hieß es. Dabei sei die angrenzende Ruselstraße kurzzeitig gesperrt worden.