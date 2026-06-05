Mann mit Messern bewaffnet in McDonald's in Vilsbiburg

Ein 40-jähriger deutscher Mann aus Vilsbiburg hat sich am Donnerstagabend im McDonald's mit zwei Messern bewaffnet und herumgeschrien. Die Mitarbeiter brachten die Gäste und sich in Sicherheit, während mehrere Polizeikräfte zur Entschärfung der Situation ausrücken mussten.

Ein deutscher Mann aus Vilsbiburg hat sich am Donnerstagabend im McDonald's mit zwei Messern bewaffnet und herumgeschrien. Die Mitarbeiter brachten die Gäste und sich in Sicherheit, während mehrere Polizeikräfte zur Entschärfung der Situation ausrücken mussten.

Nach längerer Verhandlung gelang es den Polizisten, den Mann dazu zu bringen, die Messer abzulegen. Der Tatverdächtige hatte niemanden bedroht und niemand wurde verletzt. Personen, die während des Vorfalls doch bedroht wurden oder Hinweise zum Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08741/9627-0 zu melden





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