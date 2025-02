Mann stirbt nach Hauseinsturz in Stutensee

Ein 73-jähriger Mann ist in Stutensee bei Karlsruhe nach einem Hauseinsturz gestorben. Trotz erfolgreicher Rettungsaktion durch THW und Feuerwehr erlag er seinen Verletzungen. Die Polizei vermutet eine Gas-Explosion als Ursache.

Am Morgen wurde die Polizei über einen Hauseinsturz in Stutensee informiert. Wenig später begannen die Bergungsarbeiten. Ein Mann konnte zunächst aus den Trümmern gerettet werden, verstarb jedoch an seinen Verletzungen. Ein Bewohner, ein 73-Jähriger, starb kurz nach seiner Rettung aus seinem eingestürzten Haus in Stutensee bei Karlsruhe . Der Mann war bei dem Einsturz am frühen Morgen sechs Stunden unter Trümmern eingeschlossen gewesen.

\In einer aufwendigen Aktion des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr wurde er gegen Mittag geborgen. Die Rettung schien zunächst erfolgreich gewesen zu sein. Der Mann war ansprechbar und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er jedoch seinen Verletzungen. Das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr waren den ganzen Vormittag im Einsatz, um den Mann zu befreien. Die Rettungskräfte waren in ständigem Kontakt mit dem Mann, der sich nicht bewegen konnte. Über eine Sonde einer Kanalbaufirma wurde optisch Kontakt mit ihm gehalten. Ein Halogenlicht sorgte zugleich für Wärme. In der Straße wurde der Strom abgestellt, um weitere Schäden zu vermeiden. \Wie die Polizei später auf X bekanntgab, ging dem Einsturz eine Explosion voraus. 'Möglicherweise hängt es mit Gas zusammen', so ein Polizeisprecher. Der Hauseinsturz wurde der Polizei nach eigenen Angaben von einem Anwohner gegen 5.50 Uhr gemeldet, der durch den Einsturz aufgewacht war. Die Einsturzursache war zunächst nicht klar. Die Feuerwehr sprach von einer starken Zerstörungskraft. Ein vor dem Haus geparktes Auto sei bei dem Einsturz beschädigt worden.





