Bei einer Sitzung der Grünen in Schwerte (NRW) verletzt ein mutmaßlich maskierter Unbekannter mehrere Menschen. Hatte der Täter ein politisches Motiv?

Bei einer Sitzung der Grünen in Schwerte verletzt ein mutmaßlich maskierter Unbekannter mehrere Menschen. Hatte der Täter ein politisches Motiv? Macht Campact Werbung für Linke und Grünen?

Diese Woche bei Amann framed spricht Melanie Amann, Chefredakteurin Digital der FUNKE-Zentralredaktion, mit Felix Kolb – einem der Mitgründer von Campact. Wie er die Kampagnen beurteilt, erfährst du in der neuen Folge. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund hat wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat die Ermittlungen übernommen. Vor Ort waren unter anderem Ermittler und Kräfte der Spurensicherung sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

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Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. Laut „Bild“-Zeitung sollen sich zum Zeitpunkt der Tat rund zehn Menschen in dem Büro südöstlich von Dortmund aufgehalten haben. Drei von ihnen wurden von dem maskierten Angreifer verletzt. Dieser soll einen kleinen Handfeuerlöscher bei sich gehabt haben.

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