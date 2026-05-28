Mann tötet drei Personen mit Messer am Bahnhof in Winterthur

Ein Mann hat am Bahnhof in Winterthur mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen teils schwer verletzt. Die Polizei hat eine Absperrung von etwa 100 Metern errichtet und Einsatzkräfte sind überall im Einsatz.

Ein Mann hat am Bahnhof in Winterthur mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen teils schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 31-jähriger Schweizer, verletzte die drei Personen mit einer Stichwaffe.

Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Augenzeugen habe der Täter dabei 'Allahu akbar' gerufen. Der Angriff ereignete sich am Donnerstagmorgen kurz nach 8:30 Uhr am Bahnhof Winterthur. Die Polizei hat eine Absperrung von etwa 100 Metern errichtet und Einsatzkräfte sind überall im Einsatz.

Am Tatort ist ein Sichtschutz aufgestellt worden. Mehrere Kinder, die wohl mit ihrer Schulklasse unterwegs waren, sind offenbar Zeugen des Angriffs geworden. Laut dem 'Tages-Anzeiger' stellte sich die Lehrerin noch schützend vor die Kinder. Winterthur liegt rund 25 Kilometer nordöstlich von Zürich und ist die sechstgrößte Stadt der Schweiz.

Die Stadt ist eine Kulturmetropole mit vielen Museen und ist vor allem bekannt für ihre historische Altstadt mit der größten zusammenhängenden Fußgängerzone des Landes. Bis zur deutschen Grenze sind es nur rund 15 Kilometer Luftlinie





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