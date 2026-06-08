Mann tötet sich selbst nach Angriff auf Ex-Frau und neuen Freund

Ein Mann von 55 Jahren hat in Aschaffenburg auf seine Ex-Frau und deren neuen Freund eingestochen. Beide befinden sich in Lebensgefahr. Der Angreifer hat sich selbst das Leben genommen.

Ein Mann von 55 Jahren hat am Morgen in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg auf seine Ex-Frau von 42 Jahren und deren neuen Freund von 44 Jahren eingestochen.

Beide befinden sich in Lebensgefahr. Der Angriff führte zu einem Großeinsatz der Polizei. Zunächst wurde angenommen, dass der möglicherweise noch bewaffnete Täter auf der Flucht in Aschaffenburg sei. Polizisten suchten mit einem Hubschrauber und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an dem Haus an.

Schließlich entdeckten die Polizisten den Angreifer tot in der Wohnung. Die Polizei wurde um 7 Uhr morgens zum Notruf gerufen und berichtete von einem lautstarken Streit im Haus. Streifenpolizisten rasten zu dem Mehrfamilienhaus in der Haidstraße in Aschaffenburg. Vor dem Haus entdeckten sie die schwerstverletzten Opfer, eine Ukrainerin und einen Deutsch-Marokkaner.

Sie hatten tiefe Stichwunden erlitten und sich offenbar aus dem Haus retten können. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Frau musste sofort notoperiert werden. Und auch ihr Freund wurde nach Angaben der Polizei operiert.

Zunächst war unklar, ob der tatverdächtige Ex-Mann der Verletzten, ein Armenier, geflüchtet war oder sich noch im Haus befand. Die Polizei fahndete nach ihm und bat die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen. Am späteren Vormittag drang das SEK in die Wohnung ein. Dort fanden die Polizisten den Angreifer.

Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen selbst das Leben genommen. Wie genau der Verdächtige sich das Leben genommen hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt weiter. Der Vorfall sorgt für große Aufmerksamkeit in der Stadt.

Die Bevölkerung ist schockiert über die Tat. Die Polizei bittet um Verständnis, dass die Ermittlungen noch im Gange sind und weitere Informationen noch nicht verfügbar sind





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