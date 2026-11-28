Landkreis Bayreuth - Unbekannte mit Smartphonetaschenlampen geistern nahe Bayreuth durch die Nacht. Bürger verständigen die Polizei - die stellt etwas Überraschendes fest.

- Unbekannte mit Smartphonetaschenlampen geistern nahe Bayreuth durch die Nacht. Bürger verständigen die Polizei - die stellt etwas Überraschendes fest. In der Nacht von Donnerstag, 26.

November, auf Freitag, 27. November 2026, meldeten laut Polizei aufmerksame Bürger in Mistelgau mehrere verdächtige Personen, welche sich mit den Taschenlampen ihrer Smartphones an den dortigen Häusern umgesehen hatten. Durch das Zusammenwirken und Anfahren mehrerer Polizeistreifen der umliegenden Dienststellen konnten die Männer schließlich in der Tröbersdorfer Straße angetroffen werden und einer Personenkontrolle mit Identitätsfeststellung unterzogen werden. Wie sich herausgestellt hatte, suchten die Männer ihre Unterkunft, welche sie zuvor über ein Portal gebucht hatten.

Advertisement

Advertisement

Für einen der Männer hatte die Personenkontrolle jedoch „eine unerwartete Übernachtungsmöglichkeit mit sich gebracht“, wie es von Seiten der Polizei heißt. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Mannes ist festgestellt worden, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Nach einer kurzen Nacht im Haftraum der Polizeiinspektion Bayreuth-Land ist der Mann anschließend der Justiz-Vollzugs-Anstalt Bayreuth überstellt worden.