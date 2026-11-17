Der Mannheimer Gemeinderat hat dem fraktionslosen Stadtrat Ferrat ein Ordnungsgeld von 750 Euro auferlegt. Grund war die Durchführung einer Swingerparty im Rathaus trotz vorheriger Warnung. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe wies seinen Eilantrag zurück.

Der Mannheimer Gemeinderat hat am Dienstag mit großer Mehrheit ein Ordnungsgeld in Höhe von 750 Euro gegen den fraktionslosen Stadtrat Ferrat verhängt. Die Sanktion resultiert aus der Nutzung eines Rathaus saales für eine Swingerparty im vergangenen August, was die Stadtverwaltung als missbräuchlich einstufte. Ferrat, der sich zuvor mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe zur Wehr gesetzt hatte, wird sich nun gegen die Entscheidung wehren müssen. Das Gericht hatte den Antrag des Politikers abgelehnt und klargestellt, dass er aufgrund des zu erwartenden Ordnungsgeld es nicht an der Abstimmung beteiligt werden darf.

Ablauf der Sanktion und behördliche Vorgeschichte

Ferrat hatte im August einen Raum im Mannheimer Rathaus für einen kommunalpolitischen Stammtisch angemietet. Laut dem Beschlussvorlage der Stadtverwaltung wurde er jedoch explizit darauf hingewiesen, dass eine Swingerparty in städtischen Räumlichkeiten nicht zulässig sei. In einer früheren Mitteilung im städtischen Amtsblatt hatte Ferrat selbst über die geplante Veranstaltung informiert. Als Reaktion darauf wurde er von den Behörden angewiesen, bei der Durchführung der Feier keine sexuellen Handlungen vorzunehmen.

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Der Stadtrat kam dieser behördlichen Aufforderung nach eigenen Angaben nicht nach. Die Verwaltung sieht das Verhalten als klare Missachtung der erteilten Weisungen an. Die Entscheidung über die Geldbuße fiel in der öffentlichen Sitzung des Rates, wo die Mehrheit der Anwesenden die Stadtverwaltung in ihrer Haltung unterstützte. Die Summe von 750 Euro stellt die konkrete finanzielle Konsequenz für den Verstoß gegen die Hausordnung dar.

Rechtliche Argumente und juristische Gegenwehr

Ferrat begründete sein Handeln mit der fehlenden expliziten gesetzlichen Grundlage für ein Verbot. In einer öffentlichen Stellungnahme erklärte er, es gebe weder eine Hausordnung noch eine kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus ausdrücklich untersage. Für ihn war die Veranstaltung zudem ein politisches Statement, um die Stadt Mannheim für den FKK- und Swingertourismus zu öffnen. Er argumentierte, durch den direkten Praxisbezug habe er wertvolle Erkenntnisse für die konkrete Ausgestaltung eines von ihm geforderten FKK-Swinger-Paradieses sammeln können.

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Der Gemeinderat hielt dem entgegen, dass das Fehlen einer spezifischen Klausel im Gesetzestext irrelevant sei. In der Beschlussvorlage wird betont, dass Ferrat den Raum des Rathauses zweckentfremdet habe. Die erteilten Vorgaben der Stadtverwaltung hätten missachtet werden müssen, um das Bußgeld zu rechtfertigen. Ferrat kündigte während der Ratssitzung an, juristische Schritte gegen das verhängte Ordnungsgeld einzuleiten, um die Entscheidung anzufechten.

Prozedurales Vorgehen und Rolle des Gerichts

Bevor die eigentliche Abstimmung im Gemeinderat stattfand, unternahm Ferrat Versuche, den Prozess rechtlich zu beeinflussen. Er reichte einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ein, um Änderungsanträge für die Beschlussvorlage zu erwirken. Das Gericht wies diesen Antrag jedoch zurück und erklärte, dass Ferrat wegen der zu erwartenden Sanktion als befangen gilt. Somit war er nicht berechtigt, an der eigentlichen Beschlussfassung über seine eigene Strafe mitzuwirken.

Zusätzlich hatte der Stadtrat versucht, eine Rüge gegen den Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht auf die Tagesordnung zu bringen. Der Oberbürgermeister war als Vertreter der Stadtverwaltung an der Durchsetzung der Regeln beteiligt gewesen. Das Verwaltungsgericht urteilte jedoch, dass eine solche Rüge in einem separaten Tagesordnungspunkt im Gemeinderat behandelt werden müsste. Als fraktionsloser Abgeordneter erreiche Ferrat nicht die notwendigen Stimmen, um diesen Antrag durchzusetzen.

Politische Implikationen und weitere Entwicklungen

Die Affaire um die Swingerparty im Rathaus hat die politische Debatte in Mannheim intensiviert. Die strikte Haltung des Rates zeigt die Bereitschaft der Stadtverwaltung, städtische Ressourcen nicht für private oder kontroverse Veranstaltungen missbrauchen zu lassen. Ferrats Ansatz, politische Forderungen durch provokante Aktionen zu untermauern, stößt auf klare Grenzen der administrativen Ordnung.

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Die Verhängung des Ordnungsgeldes markiert einen wichtigen Punkt in der lokalen Politikgeschichte Mannheims. Es bleibt abzuwarten, wie Ferrat seine Ankündigung, juristisch gegen das Bußgeld vorzugehen, umsetzen wird. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes hat den administrativen Weg zunächst abgeschlossen, doch der politische Konflikt ist noch nicht beigelegt. Die Stadt Mannheim betont weiterhin die Notwendigkeit der Einhaltung kommunaler Regularien für alle Abgeordneten.