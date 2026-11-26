Mansur Kabayel steht am 28. November in Düsseldorf im Ring und verteidigt seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen den Albaner Nelson Hysa vor 50.000 Fans.

Mansur Kabayel tritt am 28. November zur ersten Titelverteidigung als WBC-Weltmeister im Schwergewicht in den Ring. Sein Gegner ist der Albaner Nelson Hysa, der bis dato noch ungeschlagen ist. Die Begegnung findet in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf statt und gilt als das größte Karriere-Event des Bochumers.

Emotionale Heimkehr auf größter Bühne

Kabayel kämpft vor mehr als 50.000 Fans auf der bislang größten Bühne seiner Laufbahn. Der Hintergrund dieser besonderen Situation ist historisch: Vor elf Jahren saß der jetztige Weltmeister selbst noch im Publikum, als Tyson Fury am gleichen Ort Wladimir Klitschko sensationell entthronte. Jetzt steht Kabayel selbst als Schwergewichts-Weltmeister im Mittelpunkt des Geschehens.

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Der Boxer aus Bochum betonte vor dem Duell die emotionale Bedeutung dieses Moments. Er erklärte, dass ein WM-Kampf im Stadion bereits als Kind sein größter Traum war. Für ihn ist der Abend zudem ein Beweis dafür, dass harte Arbeit Träume wahr macht, unabhängig von der Herkunft.

Statistik der ungeschlagenen Kontrahenten

Sportlich treffen zwei Boxer mit makelloser Bilanz aufeinander. Mansur Kabayel gewann alle bisher 27 Profikämpfe, davon 19 vorzeitig. Der Gegner Nelson Hysa kommt auf 25 Siege in 25 Kämpfen. Dabei beeindruckt der Albaner durch 23 K.o.-Erfolge, was eine sehr hohe Finish-Rate anzeigt.

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Der WM-Kampf ist über 12 Runden angesetzt. Kabayel hatte sich durch starke Siege gegen Arslanbek Makhmudov, Frank Sanchez und Zhilei Zhang an die Weltspitze geboxt. Nachdem Oleksandr Usyk den WBC-Gürtel abgegeben hatte, wurde Kabayel vom Interims- zum regulären Weltmeister hochgestuft.

Zeitplan und Eintritt im deutschen Free-TV

Der Kampf steigt am Samstag, den 28. November, in Düsseldorf. Der Hauptkampf ist derzeit für ca. 22.30 Uhr angesetzt. Die ersten Vorkämpfe beginnen bereits um 16 Uhr, die Maincard startet gegen 18.45 Uhr. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es nicht.

Die WM-Titelverteidigung wird exklusiv von DAZN gezeigt. Allerdings reicht ein reguläres DAZN-Abo für den Hauptkampf nicht aus. Die Maincard wird als Pay-per-View für zusätzlich 19,99 Euro angeboten. Ein aktives DAZN-Abo ist dafür zwingende Voraussetzung.

Kostenlose Teile und Kommentatoren

Kostenlos gibt es dagegen Teile des Boxabends zu sehen. Die Undercard beginnt um 16 Uhr und läuft kostenlos bei DAZN sowie auf dem YouTube-Kanal des Streamingdienstes. Ab etwa 18.45 Uhr beginnt die kostenpflichtige Maincard.

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Auch das Übertragungsteam ist prominent besetzt. Uli Hebel kommentiert den Boxabend, während Ex-Weltmeister Henry Maske als Experte zur Verfügung steht. Durch die Übertragung führt die Moderatorin Sylvia Walker. Die Kombination aus hoher sportlicher Spannung und emotionaler Geschichte macht diesen Abend zu einem Highlight im Boxkalender.