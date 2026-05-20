Manuel Baum bleibt FCA-Trainer: FCA beendet die Saison auf Platz negen,amba-Trainer wird von Dezember 2016 bis April 2019 eingestellt

Manuel Baum hat den FCA von einem Abstiegskandidaten zu einem Europapokal-Aspiranten gemacht und soll es für die kommende Saison weiterhin tun. Nach BILD-Informationen bleibt Baum Trainer des FCA, nachdem er Gespräche mit Boss Michael Ströll und Sportdirektor Benjamin Weber in den vergangenen Tagen geführt hat.

Manuel Baum hat den FCA (FC Augsburg) von einem Abstiegskandidat en zu einem Europapokal-Aspiranten gemacht und soll es für die kommende Saison weiterhin tun. Nach BILD-Informationen bleibt Baum Trainer des FCA, nachdem er Gespräche mit Boss Michael Ströll und Sport direktor Benjamin Weber in den vergangenen Tagen geführt hat.

Baum hat Augsburg seit seiner Rückkehr Anfang Dezember komplett umgekrempelt. Als er den Klub übernahm, nachdem Sandro Wagner abgetrennt war, steckte FCA noch tief im Abstiegskampf. Jetzt beendet Augsburg die Saison auf Platz neun - die drittbeste Spielzeit der Vereinsgeschichte! Baum selbst, der den FCA bereits von Dezember 2016 bis April 2019 trainierte, gemacht es in den Gesprächen mit den Verantwortlichen deutlich, wie wohl er sich mit der Mannschaft fühlt.

Die Arbeit mit dem Team mache ihm große Freude - deshalb könne er sich gut vorstellen, auch kommende Saison Trainer in Augsburg zu bleiben. Mit einem Punkteschnitt von 1,50 aus 22 Spielen zählt Baum statistisch sogar zu den erfolgreichsten Trainern, die FCA je hatte





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