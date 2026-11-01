Manuel Baum nach 1:2 gegen Freiburg extrem wütend über defensive Fehler

Cheftrainer Manuel Baum äußert sich nach der 1:2-Niederlage gegen Freiburg deutlich kritisch zur Defensive und Chancenverwertung seiner Mannschaft in Augsburg.

Der Cheftrainer des FC Augsburg, Manuel Baum, zeigte sich nach dem bitteren 1:2-Heimspiel gegen den SC Freiburg in einer extremen Ausnahmesituation. Für den 47-Jährigen, der in der Öffentlichkeit sonst fast immer für Ruhe und Sachlichkeit bekannt ist, riss in Augsburg am Abend nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg der Geduldsfaden. Die Enttäuschung über das Ergebnis und die geleistete Arbeit war an der Pressekonferenz deutlich zu spüren und sorgte für Unruhe unter den Fans und in der Vereinsführung.

Kritik an Chancenverwertung und Defensive

Baum ging auf der Pressekonferenz direkt und unverblümt auf die Ursachen der Niederlage ein. Er betonte, dass die meisten ihn zwar eher als ruhigen Typen kennen, er sich heute aber wirklich ungehalten fühle. Für den Trainer ist Fußball ein Spiel der Momente, und in diesen关键时刻 zeigte sich seine Mannschaft deutlich zu fehlerhaft. Besonders ärgerte ihn, dass die Augsburger nicht frühzeitig das zweite oder sogar dritte Tor geschossen hätten, obwohl die Möglichkeiten dazu bestanden.

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Was dem Coach jedoch am meisten sauer aufstoße, war die Art und Weise, wie die eigenen Tore erzielt wurden. Er nannte es eine immense Schwäche im Umgang mit Ballverlusten und im schnellen Umschalten. Die Tatsache, dass wichtige offensive Impulse nicht konsequent genutzt wurden, sah Baum als einen der Hauptgründe für den unerwarteten Punktverlust gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabellenmitte.

Deutliche Ansprache der Abwehrleistungen

Ein weiterer kritischer Punkt für Manuel Baum war das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Das erste Gegentor entstand laut Traineranalyse aus einem normalen Pass in den Zwischenraum, obwohl ausreichend Spieler in der Restverteidigung positioniert waren. Diese Situation wiederholte sich in den letzten Spielen immer wieder und führte nun zum zweiten Tor. Baum nannte dies eine Situation, die in drei Spielen hintereinander in ähnlicher Form auftrat und die defensive Stabilität der Mannschaft infrage stellte.

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Er hob hervor, dass es sich um ein ordentliches Heimspiel gehandelt habe, die ständigen kleinen Fehler in kritischen Situationen jedoch alles ins Wanken brächten. Diese wiederkehrenden Schwächen rissen, so die Bewertung des Trainers, die gesamte Struktur der Leistung ein und machen ihn persönlich wirklich sauer. Die Defensive wirkte oft unorganisiert und ließ sich durch simple Pässe in die Tiefe leicht ausmanövrieren.

Vorgaben für besseres Fokussieren

Um die aktuelle Krise zu überwinden, machte Manuel Baum ganz konkrete Vorgaben an seine Spieler. Er betonte, dass Fußball eigentlich nicht so schwer sein dürfe. Wenn ein Mitspieler draußen flankt und ein Angreifer davorstehe, dann müsse man einfach in den Zweikampf gehen und den Balleroberungskampf suchen. In der Mitte des Feldes sei es wichtig, dass man bei Zweikämpfen mit zwei Gegenspielern einfach in den Mann hineingehe und ihn nicht aus dem Spiel nehme.

Der Trainer vermutete, dass in der einen oder anderen Situation aktuell der nötige Fokus fehle. Er betonte jedoch, dass man sich gerade in einer besonderen Phase befinde, in der man 100 Minuten lang Vollgas und absolute Konzentration liefern müsse. Nur durch diese intensive mentale und physische Vorbereitung könne man die eigenen Fehler aus der Vergangenheit korrigieren und wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden.

Saisonverlauf und interne Unterstützung

Fakt ist, dass die Formkurve nach einem starken Saisonstart aktuell deutlich nach unten zeigt. Drei Punkte aus den vergangenen sechs Spielen bedeuten einen klaren Einbruch in der Leistungsbilanz. Um ein weiteres Abstürzen in der Tabelle zu verhindern, benötigen die Augsburger nun dringend neue Erfolgserlebnisse, um das Momentum wieder in die eigene Richtung zu drehen. Die Situation erfordert schnelles Handeln von Seiten des Trainers und der Mannschaft.

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Trotz der derzeitigen Ergebnis-Krise gibt es intern jedoch überhaupt keine Diskussionen um die Zukunft von Manuel Baum. Verantwortliche des Bundesligisten sind laut Informationen nach wie vor sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainers. Dies liegt auch daran, dass sich der FC Augsburg unter seiner Führung spielerisch in dieser Saison noch einmal weiterentwickelt hat, auch wenn die Ergebnisse aktuell nicht dem entsprechen, was geleistet wird.

Die ausbleibenden guten Ergebnisse haben den Trainer nun jedoch emotional wirklich auf die Palme gebracht, wie seine Wortwahl deutlich machte. Die interne Unterstützung steht ihm weiterhin zur Seite, während er nach außen hin eine klare Ansage machte, dass die aktuellen defensive und offensiven Mängel nicht hinnehmbar sind. Die Zukunft wird zeigen, ob die Mannschaft die geforderte Fokussierung ab morgen sofort umsetzen kann.