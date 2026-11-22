Augsburg besiegt Mainz 3:1. Trainer Manuel Baum erhält die rote Karte, während Gregoritsch zum Doppelpack antritt und die Krise beendet.

Der FC Augsburg hat einen klaren 3:1-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 errungen, doch der eigentliche Skandal ereignete sich auf der Trainerbank. Manuel Baum, der Cheftrainer der FCA, wurde in der ersten Halbzeit zum ersten Mal in dieser Saison von einem Bundesliga trainer mit roter Karte vom Feld verwiesen. Diese historische Maßnahme markiert einen extremen Kontrast zum sportlichen Erfolg seiner Mannschaft.

Konfrontation löst historisches Platzverweis aus

Die explosive Situation entwickelte sich kurz vor der Pause, als Mainz-Star Amiri versuchte, einen Einwurf schnell durchzuführen. Manuel Baum hielt den Ball fest, was zur Eskalation führte. Es kam zu einer direkten Konfrontation, bei der besonders Kevin Bah und Ritsu Doan mit Amiri aneinandergerieten. Die Schiedsrichter sahen die Aggression und zeigten Manuel Baum die rote Karte. Damit bricht er eine lange Tradition und ist der erste Trainer, der in der laufenden Saison disqualifiziert wird.

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Standardstärke führt zum frühen 3:0 Vorsprung

Ohne ihren Trainer am Rande des Platzes setzte der FC Augsburg seine Dominanz fort. In der 19. Minute eröffnete Daniel Gregoritsch die Scorerschlange. Nach einer scharfen Ecke von Robin Rieder verlängerte Fabian Keitel am ersten Pfosten, und Gregoritsch stocherte den Ball über die Linie. Die Effizienz der Standard-Situationen wurde in der 36. Minute perfektioniert. Eine weitere Ecke von Rieder führte zu einem Gewühl im Strafraum. Kevin Bah stand goldrichtig und drückte den Ball aus kürzester Distanz zum 2:0 ein. Dies ist sein erstes Bundesliga-Tor nach seiner Rückkehr aus der Rotsperre.

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Gregoritsch bricht eigenen Rekord in der Liga

Die Dominanz der Augsburger Standards setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. In der 49. Minute nach einem Freistoß legte Patrick Wimmer den Ball mit dem Hinterkopf vor die Füße von Daniel Gregoritsch. Der Österreicher verwandelte eiskalt zum 3:0 und erzielte damit bereits sein siebtes Saisontor. Noch nie hatte Gregoritsch nach zehn Spieltagen einer Bundesliga-Saison so oft getroffen. Es ist bereits sein zweites Doppelpack in dieser Saison. Diese Statistiken untermauern die enorme Stärke der FCA bei ruhenden Bällen. Sieben Tore nach Standards, davon vier nach Ecken, sind jeweils Bundesliga-Bestwert.

Mainz 05 rutscht tiefer in die Krise

Trotz der deutlichen Führung ließ Mainz 05 nicht kampflos aufgeben. Nur zwei Minuten nach Gregoritsch' Treffer antwortete der frisch eingewechselte Königsdörffer. Er tankte sich gegen Fabian Keitel durch und zog aus 17 Metern ab. Der Ball schlug mit satten 125,9 km/h im Netz ein und warf den Endstand auf 1:3. Mehr geschah nicht. Das Ergebnis beendet die Krise des FC Augsburg, während der 1. FSV Mainz 05 weiter in die Tiefsucht rutscht. Die Partie zeigt die dramatischen Gegensätze im aktuellen Bundesliga-Jahrgang.