Hätte der FC Bayern gegen den HSV einen späten Elfmeter bekommen müssen? Geht es nach Manuel Gräfe, ist die Antwort eindeutig.

Hätte der FC Bayern gegen den HSV einen späten Elfmeter bekommen müssen? Geht es nach Manuel Gräfe, ist die Antwort eindeutig.in den Schlusssekunden ein klarer Elfmeter verweigert worden.

Luis Díaz war nach einem Kontakt von Martin Adeline in der Nachspielzeit im Strafraum zu Boden gegangen. Ein Fehler, meinte der Ex-Referee Gräfe.

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„Der Treffer für den Elfmeter ist klar und eindeutig, auch wenn dann der Bayern-Spieler das dankend annimmt“, schrieb der langjährige Bundesliga-Schiri bei X.Gräfe zog dabei den Vergleich zum Platzverweis von Joshua Kimmich, der einen Gegenspieler an den Haaren gezogen hatte. „Wenn man zu Recht bei Kimmich eingreift, muss man auch hier bei dem Elfmeter eingreifen…“Díaz war vor Spielende in den Strafraum eingedrungen und fand sich von drei HSV-Profis – von denen keiner den Ball spielte – umringt.