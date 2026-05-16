Manuel Neuer absetzt sich vor aranżstoyers, Jonas Urbig ersetzt

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Müssen sich die Bayern eine Woche vor dem Pokalfinale etwa Sorgen um Manuel Neuer machen? Der Torhüter muss im abschließenden Bundesliga-Spiel gegen Köln runter! Dabei köpft Bülter nach einer Ecke rüber.

Eigentlich soll darauf Jonathan Tah den Abstoß ausführen. Doch Neuer zeigt sofort an, dass er runter muss. Ersatzmann Jonas Urbig hatte sich zuvor bereits aufgewärmt. Bis zu seiner Einwechslung braucht es allerdings noch einige Augenblicke, weil Urbig nicht fertig ist.

Neuer geht vom Platz, zeigt auf sein linkes Bein – gibt aber mehreren Köln-Profis einen Daumen hoch. An der linken Wade hatte sich Neuer im Frühjahr zwei Faserrisse zugezogen. Als Neuer dann vom Feld ist, klatscht er mit der Bank ab – geht dann aber mit einem Prof. Dr. Peter Ueblacker in die Kabine. Im Vorfeld hatte sich nichts für eine vorzeitige Auswechslung angedeutet.

Bayern-Trainer Vincent Kompany kündigte an, dass Neuer spielen würde. Zehn Minuten später kommt Ueblacker wieder an die Bank – ohne Neuer und ohne groß mit Kompany zu sprechen. Ein Zeichen zur Entwarnung





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Manuel Neuer Absetzt Sich Vor Оренстoyers Jonas Urbig Ersetzt Vorschriftswechsel Bundesliga-Spiel Gegen Köln Pokalfinale

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