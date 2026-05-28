Manuel Neuer arbeitet an Comeback: Muskuläre Probleme plagen den Torwart

Manuel Neuer (40) fehlt beim Training der deutschen Nationalmannschaft, da er muskuläre Probleme in der linken Wade hat. Der fünfmalige Welttorhüter arbeitet abseits des Spielfelds an seinem Comeback und trägt spezielle 'SAK Recovery'-Socken, um die Erholung der Beinmuskulatur zu beschleunigen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat angekündigt, dass Neuer am Sonntag nicht gegen Finnland spielen wird.

Am Donnerstagvormittag fehlte neben Kai Havertz (26), der mit dem FC Arsenal am Samstag in Budapest noch das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestreiten wird, nur Manuel Neuer (40).

Der Bayern-Torwart absolvierte vor dem Mannschaftstraining eine individuelle Laufeinheit, trainierte anschließend im Kraftraum. Auf dem Platz stand er noch nicht. Neuer plagen seit dem Heimspiel des FC Bayern gegen Köln (5:1) am letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai muskuläre Probleme in der linken Wade.

Jetzt arbeitet der fünfmalige Welttorhüter abseits des Spielfelds an seinem Comeback. Auffällig: In Herzogenaurach trug Neuer kniehohe 'SAK Recovery'-Socken. Das spezielle Material soll die Erholungszeit der Beinmuskulatur beschleunigen. Die Socken tragen Sportler vor allem nach intensiven Übungen, um einem möglichen Muskelkater vorzubeugen und die Durchblutung zu fördern.

Im Netz sind die Strümpfe für 15,90 Euro erhältlich. Das Mannschaftstraining sah sich Neuer nach Beendigung seines Individual-Programms noch kurz vom Spielfeldrand aus hinter der Bande an. Gegen viertel nach elf verließ er das Trainingsgelände mit Physio Bernd Schosser (47). Neuer soll die kommenden Tage an die Mannschaft herangeführt werden.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann (38): 'Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag (vorletzter WM-Test in Mainz gegen Finnland, d. Red. ) noch nicht spielen wird. Das war unsere Entscheidung.

Und dann werden wir sehen, wie die nächste Woche dann verläuft. Und dann noch ein Update geben, wie es mit dem Spiel gegen die USA aussieht. Aber jetzt beim Finnland-Spiel macht es aus meinen Augen keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen.

' Im Zentrum des Mannschaftstrainings ab 11 Uhr standen vor allem Lauf-, Pass- und Spieleinheiten. Schon beim Aufwärmen gingen die DFB-Stars motiviert zur Sache, auch Medizinbälle kamen zum Einsatz. Bei den Spielformen waren die Aktionen von hohem Tempo und Dynamik geprägt. Als die Mannschaft gegen 12.30 Uhr den Platz verließ, blieben zwei Profis noch zurück: Leroy Sané (30) und Nadiem Amiri (29).

Die beiden absolvierten unter der Aufsicht von Athletik-Trainer Nicklas Dietrich (43) Sprinteinheiten, um an Spritzigkeit und Schnelligkeit zu arbeiten. Amiri fehlte dem FSV Mainz 05 in der Bundesliga-Rückrunde von Ende Februar bis Anfang April wegen einer Fersenverletzung. Von Blessuren war in Herzogenaurach nichts mehr zu sehen





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