Manuel Neuer: Autogrammstunde mit Sicherheitsvorkehrungen wegen Dopinggefahr

Bei einer Autogrammstunde von Manuel Neuer mussten offene Wasserbecher aus Sicherheitsgründen abgelehnt werden. Zudem gab es unangemeldete Dopingkontrollen im DFB-Quartier.

Großer Bahnhof für einen großen Fußballer: Bei der Autogrammstunde von Weltmeister-Keeper Manuel Neuer am Freitagmittag bei Adidas herrschte ein Riesenansturm. Rund 1000 Fans waren bei sommerlichen 27 Grad gekommen, um sich ein Autogramm oder ein Selfie mit dem 40-jährigen Torwart zu sichern.

Neuer nahm sich sehr viel Zeit, lächelte in unzählige Handykameras und gab sich extrem fan-nah. Er signierte Trikots, Bälle und sogar Arme, plauderte mit den Anhängern und genoss die sommerliche Stimmung. Doch eine Vorsichtsmaßnahme gab es dann allerdings doch: Die bereitgestellten Plastikbecher mit stillem Wasser lehnten Neuer und der Sicherheitsdienst des DFB ab. Der Grund: Eine interne Regel besagt, dass die DFB-Stars bei externen Veranstaltungen nur aus geschlossenen Flaschen trinken dürfen, um das Risiko einer versehentlichen Doping-Kontamination zu vermeiden.

Offene Becher sind zu riskant, da darin verbotene Substanzen landen könnten. Bei Pressekonferenzen hingegen stehen Gläser mit Wasser, die allerdings vom DFB selbst befüllt und quasi geprüft sind. Neuer erhielt dann kleine Wasserflaschen, aus denen er einen beherzten Schluck nahm. Am Ende schrieb er fast eine Stunde lang Autogramme und ließ sich fotografieren - ein Zeichen seiner großen Beliebtheit und seines Engagements für die Fans.

Erst am Donnerstagabend hatte der DFB unangemeldeten Besuch im eigenen Quartier in Herzogenaurach erhalten: Kontrolleure der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) waren zur Trainingskontrolle aufgetaucht. Wie der DFB mitteilte, mussten vier Spieler Urin- und Blutproben abgeben, sechs weitere Profis lediglich Urinproben. Solche Tests gehören vor großen Turnieren zur Routine, und der DFB geht, wie die Beobachtung bei Neuer zeigt, auf Nummer sicher. Die Spieler wurden ohne Vorwarnung getestet, um die Integrität des Sports zu wahren.

Der DFB betonte, dass alle Vorschriften strikt eingehalten werden und dass die Kooperation mit der NADA vorbildlich sei. Die Anti-Doping-Regeln sind streng, und die Nationalmannschaft befolgt sie penibel, um bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft keine bösen Überraschungen zu erleben. Die Kontrollen sind Teil eines umfassenden Programms, das sicherstellen soll, dass die Spieler sauber und leistungsfähig sind. Am heutigen Samstag geht es für den DFB weiter auf der Tour Richtung WM.

Mit dem Bus reist das Team nach Frankfurt, wo es im Hotel Kennedy 89 übernachtet, bevor am Sonntagabend um 20.45 Uhr (live im ZDF) der vorletzte WM-Test in Mainz gegen Finnland ansteht. Noch ohne Manuel Neuer, der weiterhin mit Wadenproblemen zu kämpfen hat. Der Torwarttrainer und das medizinische Team arbeiten intensiv daran, Neuer fit für das Turnier zu bekommen. Die Partie gegen Finnland ist eine wichtige Standortbestimmung für die Mannschaft, die sich nach einer durchwachsenen Vorbereitung präsentieren muss.

Bundestrainer Hansi Flick wird voraussichtlich einige Experimente wagen und jungen Spielern eine Chance geben. Die Fans hoffen auf einen überzeugenden Auftritt, um die Euphorie für die WM zu steigern. Insgesamt zeigt die Episode um Neuer und die Dopingvorsichtsmaßnahmen, wie professionell und akribisch der DFB arbeitet, um alle Risiken zu minimieren. Die Spieler sind sich ihrer Verantwortung bewusst und gehen mit gutem Beispiel voran





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB Manuel Neuer Doping Autogrammstunde WM-Vorbereitung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manuel Neuer verpasst WM-Testspiel gegen FinnlandManuel Neuer verpasst das erste WM-Testspiel gegen Finnland. Während Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Optimismus verbreitet, könnte Jonas Urbig gleich doppelt profitieren.

Read more »

WM: Diesen Nationalspieler beeindruckt Manuel Neuer besondersIm Trainingslager in Herzogenaurach ist Manuel Neuer der „alte Hase“ im DFB-Team. Einen Youngster hat er mit seiner Aura bereits in den Bann gezogen.

Read more »

Manuel Neuer arbeitet an Comeback: Muskuläre Probleme plagen den TorwartManuel Neuer (40) fehlt beim Training der deutschen Nationalmannschaft, da er muskuläre Probleme in der linken Wade hat. Der fünfmalige Welttorhüter arbeitet abseits des Spielfelds an seinem Comeback und trägt spezielle 'SAK Recovery'-Socken, um die Erholung der Beinmuskulatur zu beschleunigen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat angekündigt, dass Neuer am Sonntag nicht gegen Finnland spielen wird.

Read more »

Manuel Neuer im DFB-Trainingslager: Eine 40 Jahre alte WadeDer Bundestrainer versichert, dass sich niemand um die Wade von Manuel Neuer sorgen müsse. Aber sowohl die Wade wie auch der Rest des 40 Jahre alten Torwarts bleiben im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Thema.

Read more »